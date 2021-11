Brasiléia conquista a medalha de prata no Jogos Escolares Brasileiro de 2021

A equipe de Handebol masculino, da Escola Instituto Odilon Pratagi (IOP) com o treinador Sebastião Ferreira Moreira, (Cabelo), treinador da equipe de Handebol, representando o Acre no JEB’S, participou da competição realizada nós dias 29 de outubro a 05 de novembro, no estado do Rio de Janeiro, realizado pela CBDE, junto com o Apoio do Ministério do Turismo.

Os jogos aconteceram no parque Olímpico Arena Carioca. No retorno à Brasiléia, os atletas e comissão foram recebidos com honra, e participaram de uma grande festa promovida pelos pais e amigos em frente ao Ginásio de Esportes de Brasiléia.

Logo depois, participaram do desfile pela cidade com Corpo de Bombeiros. A carreata percorreu as principais avenidas da cidade e no final, o cerimonial organizou uma confraternização digna que todos estes garotos merece, com agradecimento aos pais, escola, aos parceiros como a Prefeitura Municipal de Brasiléia, através da prefeita Fernanda Hassem e amigos.

A equipe agradeceu aos patrocinadores; Show dos Calçados e empresa Água Mineral Lindalva, ao Governo do Estado que estiveram presente com seus representantes e não mediu esforço para representar o Acre e a comissão agradece também à CBDE pela belíssima competição.