Homem que ameaçou mulher e cunhados com faca morre após ser alvejado pela polícia no interior do Acre

Caso ocorreu no domingo (7) e homem morreu na manhã desta segunda-feira (8). Homem tentou ferir os policiais.

Nadson Barbosa, de 23 anos, ameaçava a mulher e os cunhados e tentou esfaquear um policial — Foto: Arquivo pessoal

Nadson Barbosa, de 23 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (8) após ser alvejado por um tiro na tarde de domingo (7) ao tentar agredir policiais que haviam sido acionados para atender a ocorrência registrada como tentativa de homicídio e ameaça na rua Bionor dos Santos, na cidade de Porto Walter, no interior do Acre.

A Polícia Militar informou que foi acionada pela própria mulher do suspeito, que alegou ter sido agredida e que depois disso Barbosa começou a ameaçar os irmãos armado com uma faca. A confusão teria começado enquanto os envolvidos conversavam em frente a uma quadra.

Ao avistar os policiais, o suspeito entrou no quintal de uma casa, descendo até um terreno baldio, onde ficou escondido. Os policiais então entraram na mata e acharam o suspeito deitado no chão. Ao receber voz de prisão, Barbosa não obedeceu a ordem e correu com a faca na mão em direção a um dos policiais e foi quando a guarnição disparou e o tiro atingiu o tórax do suspeito.

“Vale ressaltar que a arma de fogo era o único meio disponível naquele momento para repelir a injusta agressão, não tínhamos disponível Spark ou Taser (arma de choque) com cartucho, pois ambas estão sem cartuchos. Foi realizado um único disparo de arma de fogo que atingiu o autor na região do abdômen. A Polícia Civil recolheu a faca utilizada pelo autor, que se encontra na Delegacia”, alega a PM.

A direção do hospital de Porto Walter confirmou que o suspeito seria transferido para Cruzeiro do Sul, mas teve complicações e parada cardíaca, sendo atestada a morte na manhã desta segunda. O g1 tentou ouvir a Polícia Civil para saber como será a condução do inquérito, mas não obteve retorno.