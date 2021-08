Faccionados são presos em Epitaciolândia com suposta arma usada no assassinato de boliviana

Uma ação do Grupo de Intervenções e Rápidas e Ostensivas – GIRO, juntamente com o Grupo Especial da Fronteira – Gefron, além da Polícia Civil, detiveram quatro pessoas que estavam em atitude suspeita na cidade de Epitaciolândia na tarde deste domingo, dia 8.

As primeira informações davam conta que faccionados estariam trazendo veículos roubados da Capital acreana para serem trocadas no lado boliviano, além de colete balístico e uma arma com um dos suspeitos.

Ao perceberem a chegada dos policiais, ainda tentaram e evadir do local, mas foram detidos. Dois dos indivíduos tem passagens pela justiça pelos crimes de homicídios, assaltos e roubos, sendo que um tinha um mandado de prisão em aberto e estava sendo procurado.

Com o quarteto, foi localizado uma pistola automática, calibre 9 milimetros com 14 munições no pente e com sua numeração raspada. A arma passará por perícia e pode estar ligada diretamente ao assassinato da comerciante boliviana ocorrido na semana, no mercado municipal de Epitaciolândia no dia 4 do mês corrente.

Um dos detido ao ser ouvido pelo delegado titular do município, Luís Tonini, teria assumido o crime contra a boliviana, mas, posteriormente passou a negar. As imagens do sistema de segurança do mercado o contradiz do depoimento inicial, mas a arma tem as mesmas características usada no crime.

Um dos detidos confessou durante conversa com o delegado, que teria participação direta em dois crimes na Capital, sendo no bairro Recanto dos Buritis e no São Francisco, nos meses de janeiro e março desse ano.

Policiais descobriram que os dois indivíduos que vieram da Capital, estariam na fronteira para cometer homicídios contra membros de facções rivais nos próximos dias. Os outros dois que moram na fronteira, podem estar ligados diretamente nos assaltos e roubos cometidos nos últimos dias.

Segundo o delegado, após fazer o flagrante, seria encaminhado ao judiciário local, o pedido de prisão preventiva dos detidos.

Veja vídeo.

Sargento da PM, Vilas boas esteve na operação que resultou na prisão dos suspeitos. Delegado de Epitaciolândia, Luis Tonini, está à frente do caso.

