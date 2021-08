No Acre, 134 mil pessoas ainda precisam ser vacinadas com a 1ª dose anticovid

João Renato Jácome

Com a nova faixa de idade, cerca de 134 mil acreanos ainda precisam receber a primeira dose da vacina anticovid. Vacinação para menores de 18 aos foi iniciada essa semana, e avança em todo o estado. Na capital, nesta sexta-feira, dia 06, estão sendo vacinadas pessoas com idades a partir de 15 anos.

Segundo a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), ainda é necessário vacinar cerca de 23% do público alvo com a primeira dose ou a dose única, quando há. Na tentativa de aumentar o público imunizado, houve inclusive a redução do prazo para aplicação da segunda dose das vacinas Pfizer e AstraZeneca.

“Recebemos essa avaliação do Ministério da Saúde, que informa que o Acre é o estado de possui menor pendência no número de primeiras doses aplicadas, comparado aos outros estados, nesse caso, o Acre está em primeiro lugar. No entanto, esse mesmo relatório traz um número consideravelmente alto para complementação de esquema”, explicou a coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Renata Quiles.