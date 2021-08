Alto Acre avança para bandeira verde e restante do estado permanece no amarelo; veja o que muda no comércio

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 divulgou nesta segunda-feira (9) a nova classificação de risco de todas as regionais do Acre, com base em um estudo que leva em consideração o número de casos da doença, bem como internações e mortes.

A Regional do Alto Acre avança para o Nível de Cuidado (bandeira verde), acarretando mudança de regra para o funcionamento dos setores e atividades comerciais e sociais que passam a funcionar com lotação de 80% da capacidade de público.

As Regionais do Baixo Acre e Purus e Juruá/Tarauacá-Envira mantêm a classificação em Nível de Atenção (bandeira amarela), permanecendo, portanto, todas as medidas já em vigor desde a classificação anterior, quais sejam: funcionamento dos setores e atividades comerciais e sociais com lotação de 50% da capacidade de público.

De acordo com o consórcio nacional de veículos de imprensa, o Acre está há alguns dias em queda no número de novas mortes em decorrência do vírus.

O governo revogou na semana passada o decreto que tratava do toque de recolher, impedindo a circulação de pessoas e o funcionamento de estabelecimentos comerciais a partir das 00 horas.