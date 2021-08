ESTADO DO ACRE

Escola Municipal de Educação Infantil Os Pastorinhos

AVISO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE N° 001/2021

OBJETO: Contratação de empresa para fornecer Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades da Escola Municipal de Educação Infantil OS PASTORINHOS, no município de Brasiléia Acre.

Data da Abertura: 17 de agosto de 2021, às 08h00 na sala de reunião da escola. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, de segunda-feira a sexta-feira das 07h00 às 11h00 e de 13h00 as 17h00, na escola Os Pastorinhos, Situada na Rua Maria da Anunciação de Paula Moreira nº 336 Bairro: Eldorado em Brasiléia/AC. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Retirada: De 09 de agosto a 16 de agosto de 2021.

Brasiléia – Acre, 05 de julho de 2021.

Débora Sueli Silva da Costa

Presidente da CPL