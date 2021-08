Bandidos invadem hospital de Xapuri na madrugada e ameaçam servidores

O Hospital Epaminondas Jacome, de Xapuri, foi invadido por membros de uma facção na madrugada deste domingo, 08, com o objetivo de impedir o tratamento médico de uma vítima de agressão. Dois servidores também foram agredidos com pauladas e ameaçados pelos criminosos.

O caso começou quando o Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi socorrer uma vítima. Ao chegarem ao hospital, dois homens entraram na viatura para tentar impedir o atendimento e ameaçaram servidores públicos, afirmando que colocariam fogo no veículo do Samu.

Os criminosos saíram do local, mas voltaram com mais três comparsas em seguida, invadiram o hospital e ameaçaram pacientes e servidores, agredindo trabalhadores que tentavam salvar vidas. Eles ainda arremessaram uma bicicleta contra as pessoas. Depois, a Polícia Militar foi chamada e ficou no local por pouco tempo.

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) coletou todas as provas para a responsabilização dos gestores, pois há anos a entidade vem alertando sobre a falta de segurança.

“Toda situação está sendo avaliada pelo nosso jurídico pra decidirmos qual o melhor encaminhamento mas, agora, queremos dar um basta. Isso não pode mais ocorrer! Exigimos segurança em todas as unidades de saúde e a reativação de postos policiais dentro dos hospitais”, afirmou o presidente do Sindmed-AC, Guilherme Pulici.