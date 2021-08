Governo do Acre manda transformar uma balsa em duas para atuar no transporte de produtores rurais

Por: Eudes Góes

O Governo do estado, por intermédio do Departamento de Estrada de Rodagens do Acre – Deracre, determinou a transformação de uma balsa em duas balsas que atuarão na travessia dos ramais Tabocal e Flaviano Melo. A construção dos equipamentos foi idealizada a partir de uma decisão tomada pelo Governador Gladson Cameli, com a intenção de beneficiar a população carente da região.

De acordo com Sócrates Guimarães, Diretor de Portos e Aeroportos, uma grande balsa construída no tempo do governo Orleir Cameli passou por uma transformação, gerando duas novas balsas, a Tauary I e Tauary II, as quais receberam novos registros por parte da Marinha.

Sócrates explica que a balsa mãe possuía uma área de 120 metros quadrados, sendo 15 metros de comprimento por 8 metros de largura, e após a divisão, as duas balsas ficaram com 15 metros de comprimento por 5 de largura, tendo em vista que foi acrescido mais um metro em cada uma delas. O tamanho das balsas se justifica pela função delas de transportar caminhonetes e pequenos caminhões.

Quanto à adaptação dos motores, foi efetuada pela oficina do Deracre que possuía duas velhas máquinas, as quais receberam manutenção adequada para serem instaladas nos barcos.

O mais importante nesta operação foi o fato de que o estado fez uma grande economia, utilizando um bem que já existia no acervo do estado para o benefício da população, como disse Sócrates Guimarães, “de forma econômica e sem gastança desnecessária”.

