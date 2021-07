Deputado Manoel Moraes celebra chegada de balsa a Xapuri

Os moradores da comunidade do Tabocal e adjacências, na zona rural de Xapuri, receberam uma ótima notícia do Governo do Estado: A balsa que estava sendo construída para fazer a travessia de acesso àquela localidade será entregue ainda essa semana.

Autor da emenda que viabilizou a construção da balsa, o Deputado Manoel Moraes celebrou a notícia. O parlamentar foi convidado pelo Governador Gladson Cameli e fez uma visita ao estaleiro em que a balsa foi construída.

Na ocasião, Manoel Moraes fez questão de agradecer ao Governador e destacar o empenho de todos na realização desse antigo sonho daquela comunidade: “Essa é uma luta antiga, uma vitória coletiva, construída por muitas mãos. Quero agradecer ao Governador Gladson Cameli e ao Petrônio, Presidente do DERACRE, pela sensibilidade e parceria. Nosso reconhecimento também ao Prefeito Bira Vasconcelos e aos 09 vereadores do município, que tanto nos ajudaram nas negociações com o Governo”, disse o parlamentar.

O Deputado afirmou ainda que vai seguir destinando suas emendas ao município de Xapuri: “Xapuri é a minha casa, é aonde vivo com a minha família. A cidade possui muitas carências e vou continuar destinando nossas emendas parlamentares para lá”.

O ex-presidente do DERACRE, Ítalo Tota, também acompanhou a visita ao estaleiro e destacou o empenho do Deputado Manoel Moraes para viabilizar a balsa: “o Manoel esteve comigo por várias vezes para pedir essa balsa do Tabocal, na época em que eu era presidente do DERACRE. Agora que eu soube que a balsa seria entregue, fiz questão de vim aqui e ver a felicidade nos olhos dele. Parabéns ao Manoel e ao povo de Xapuri”.

Ao final da visita, o Deputado garantiu que a balsa será enviada a Xapuri já na próxima semana: “O Governador já está montando a logística para o envio da balsa, ela chega a Xapuri na próxima semana e vai melhorar a vida daquela comunidade. Estamos muito felizes por ter ajudado nisso”, finalizou.