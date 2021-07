Ex-controlador-geral de Senador Guiomard é denunciado pelo MP por estuprar criança de 7 anos

O ex-controlador-geral do município de Senador Guiomard, Paulo Antonio Benedito, 53 anos, foi denunciado pelo promotor de justiça, Mariano Jeorge, do Ministério Público do Acre (MPAC), pelo crime de estupro de vulnerável, que é quando o agressor pratica ato libidinoso com menor de 14 anos. A pena prevista é reclusão de 8 a 15 anos.

De acordo com a denuncia, o estupro teria acontecido no ano de 2016, na residência da vítima, que era a sua enteada, no Conjunto Aroeira, em Rio Branco (AC). Paulo teria praticado diversas vezes ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima que tinha sete anos na época dos fatos.

A denúncia foi protocolada pelo Ministério Público do Acre (MPAC) na Justiça após as investigações da Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente restar comprovada autoria e materialidade do crime.

Paulo Antonio Benedito, negou veementemente a acusação protocolada pelo Ministério Público do Acre (MPAC). Ele pediu que a equipe entrasse em contato com o seu advogado e que não poderia falar sobre o caso devido o processo ser sigiloso.

O advogado do acusado, Uendel Santos, questionou a própria reportagem acerca de como foi conseguido acesso ao conteúdo da denúncia, já que o processo, segundo ele, tramit em segredo de justiça. Ele afirmou que só falaria sobre o caso se a a reportagem revelasse como conseguiu acesso ao documento da denúncia.

Por: