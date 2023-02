Estado entrega prédio de diretoria do TJAC totalmente reformado e adequado

Cidade da Justiça terá redução de aproximadamente 50% na conta de energia com a entrega da usina fotovoltaica

Com a produção de 66.000kwh/mês e expectativa de redução financeira de aproximadamente 50% na conta de energia, a Administração do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) fez a entrega nesta quarta-feira, 1º, da usina fotovoltaica. A usina é situada atrás do prédio dos Juizados Especiais Cíveis da Cidade da Justiça.

Em seu pronunciamento, a desembargadora-presidente Waldirene Cordeiro não conteve a emoção em compartilhar que a entrega da usina é um sonho realizado. Ela, militante das causas ambientais, enfatizou que, além da Presidência do TJAC entregar energia limpa, a gestão está na direção dos objetivos do Conselho Nacional da Justiça (CNJ).

“Com a usina também teremos economia. A próxima gestão trabalhará os contratos com a Energisa, mas a energia fotovoltaica veio para ficar. É uma entrega do fundo do meu coração. Faço parte do Núcleo Socioambiental Permanente (NUSAP) e ele desenvolve as políticas que são entregues na área de sustentabilidade do Poder Judiciário acreano. Essa usina foi possível com o apoio do governo do Estado e nossa economia”, disse.

Composta por 1.152 placas solares de 455W instaladas, a usina faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que se refere a energia mais acessível e limpa, e teve investimento de R$3.607.979,15 milhões, fruto de Termo de Compromisso firmado entre o TJAC com Governo do Estado, em agosto de 2021.

O vice-presidente do TJAC, desembargador Roberto Barros, ressaltou que a gestão espera ter, daqui para frente, muita energia gerada economizando o recurso do tribunal e contribuindo para a preservação do meio ambiente.

“É uma escolha do TJAC pela sustentabilidade, visto que a geração de energia surge pela exposição das placas à radiação luminosa, essas possuem materiais semicondutores que absorvem o espectro solar e convertem a irradiação em energia elétrica”, ressaltou.

O corregedor-geral da Justiça, desembargador Elcio Mendes, reforço que a atual gestão buscou trabalhar esse biênio com muita humildade. “É muito importante registrar na atual administração do Tribunal é a parte da humildade de todos os integrantes. A presidente, desembargadora Waldirene, o vice-presidente, desembargador Roberto, e eu como corregedor-geral, sempre buscamos essas iniciativas. Hoje é um reflexo de tudo isso. A passarela para atender a comunidade necessitada, a comunidade mais carente, no anseio sempre de proteger a nossa sociedade, foi inaugurada na nossa Cidade Justiça. E a parte da energia solar, que vai gerar economia e energia limpa para o Judiciário”, disse.

A juíza de Direito Zenice Cardozo, diretora do Foro da Comarca de Rio Branco, enfatizou que foram passos ambiciosos da gestão, mas absolutamente necessários, dados em direção à sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Acre.

“Foi feita a entrega da passarela de pedestres, uma obra que era muito esperada, e agora temos a usina solar que vai proporcionar energia solar limpa e renovável, resultando em economia nos custos e contribuindo com o meio ambiente”, enfatizou.

A economia esperada pela usina fotovoltaica corresponde ao somatório de 14 comarcas de pequeno e médio porte do TJAC, segundo a Diretoria de Logística. A obras da usina foram iniciadas em novembro do ano passado.

A adesão, por parte do TJAC, à Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas do ODS, busca a construção de “um mundo melhor para todos os povos e nações”, ao estabelecer 17 ODS a serem perseguidos coletivamente até o final desta década. Com isso, pode-se dizer que a gestão 2021-2023 esteve comprometida “até às raízes” com o meio ambiente e a sustentabilidade.

Presente na entrega, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), advogado Rodrigo Aiache, parabenizou à gestão pela preocupação e sensibilidade ambiental.

“Somente elogio à administração do TJAC que, com todo o esforço, agora traz energia limpa conectada à Agenda 2030 da ONU. O TJAC está de parabéns”, disse.

As metas da Agenda 2030 incluem a adoção de “medidas ousadas, abrangentes e essenciais para promover o Estado de Direito, os direitos humanos e a responsabilidade das instituições políticas”.

Representando o governo do Estado, o diretor de Projetos Esterferson Rocha, ressaltou que o governo do Estado, por meio do governador Gladson Cameli, tem buscado sempre fortalecer as instituições.

“Hoje, a usina do TJAC representa a nova infraestrutura para o Poder Judiciário acreano focando na sustentabilidade. É o papel do governo fortalecer as instituições porque entendemos que, sozinho fazemos pouco, mas juntos podemos fazer melhor”, ressaltou.

Também prestigiaram o evento da entrega da Usina Fotovoltaica, o corregedor-geral da Justiça Elcio Mendes, o desembargador Samoel Evangelista, a desembargadora Regina Ferrari, os juízes-auxiliares da Presidência e da Corregedoria-Geral da Justiça, Leandro Leri Gross, Andréa Brito e Lois Arruda, respectivamente. Ainda estavam presentes a juíza de Direto Lilian Deise, assim como, representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), e servidores do Poder Judiciário.

Ana Paula Batalha da Silva | Comunicação TJAC

