PRF apreende 11 mil maços de cigarros em Senador Guiomard

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, prestigiou na manhã desta quarta-feira (1º), a cerimônia de despedida da desembargadora-diretora Regina Ferrari à frente da Escola do Poder Judiciário (Esjud) do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), que compreende o Biênio de 2021-2023.

Segundo a desembargadora-presidente do TJAC, Waldirene Cordeiro, a renovação da diretoria da Escola é algo natural que ocorre a cada dois anos. Agora a desembargadora Regina Ferrari deixa a função para que o desembargador Elcio Mendes assuma o biênio de 2023-2025.

“Dois exemplares da mais alta importância da nossa corte acreana, são pessoas totalmente comprometidas com o ensino e causas da justiça. Onde todos nós queremos o melhor para a prestação jurisdicional que é o nosso carro-chefe. É uma felicidade para todos nós”, disse a desembargadora Waldirene.

Para o prefeito Tião Bocalom é uma honra prestigiar esse momento na carreira profissional dos magistrados onde a desembargadora Regina Ferrari deixa a diretoria para, posteriormente, assumir a presidência do Tribunal

“As palavras da desembargadora Regina demonstram a grande parceria entre a prefeitura com o TJustiça e a Escola. Nesse sentido, nós precisamos continuar dessa forma, pois é de suma importância para a nossa população”, enfatizou.

O desembargador Elcio Mendes faou da expectativa de assumir a Esjud e as colaborações já firmadas entre o poder municipal e estadual que, com certeza, vão continuar resultando em um retorno positivo para a sociedade.

“A expectativa é excelente diante do trabalho desenvolvido pela desembargadora-diretora Regina Ferrari anteriormente e as parcerias que ela já avançou, principalmente com relação ao município e ao Governo do Estado”, explicou.

De acordo com a desembargadora Regina Ferrari, ao deixar à frente da Escola do Poder Judiciário do Acre, o sentimento que fica é de dever cumprido. Ela aproveitou para reforçar que assumindo a presidência do TJAC pretende continuar firmando parcerias com a Prefeitura de Rio Branco, pois acredita que o prefeito Tião Bocalom realiza uma gestão humanizada.

“Acabamos de falar com o nosso querido prefeito para continuar com as parcerias, pois ele não tem medido esforços para dar as mãos em todos os projetos voltados aos Direitos Humanos, sendo incomum nos gestores públicos”, disse.

Durante a cerimônia o Conselho Consultivo da Esjud, concedeu a Medalha de Mérito da Academia Judicial “Desembargador Jorge Araken” aos magistrados pela contribuição e relevantes serviços prestados ao engrandecimento do Órgão de Ensino.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários