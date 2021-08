Entregador de aplicativo colide violentamente contra veículo e morre no bairro Placas

Uma colisão entre um carro e uma moto tirou a vida do motoboy Francisco do Nascimento Bastos, de 18 anos, na madrugada desta terça-feira, 10, na rua 20 de março, no bairro Placas, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Francisco trafegava em uma motocicleta Honda Fan 160, e ao tentar fazer o cruzamento na rua 20 março, colidiu violentamente com carro Fiat Uno, que transitava na preferencial. Com o impacto, Francisco foi arremessado sobre o solo, bateu a cabeça e sofreu várias fraturas. A moto ficou totalmente destruída e o Fiat Uno bateu em um muro. O condutor do carro sofreu escoriações e permaneceu no local

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer pelo jovem motociclista que já se encontrava morto.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPtran) para os trabalhos de perícia. O corpo de Francisco foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A moto foi removida por um guincho e o motorista do Fiat Uno foi liberado.