Prefeitura de Brasileia inicia vacinação de adolescentes a partir dos 12 anos contra a Covid-19

A Prefeitura de Brasileia iniciou na segunda-feira (9), a vacinação contra a covid-19 em adolescentes na faixa etária dos 12 – 17 anos no município. As doses foram aplicadas em frente a secretária municipal de saúde, ao lado da Praça Hugo Poli, teve inicio as 17 horas até 22 horas.

Em apenas 03 horas de vacinação 320 adolescentes foram vacinados, uma média de 106 pessoas vacinadas por hora. Os jovens e adultos que ainda não tomaram a primeira ou segunda dose poderão se dirigir até o Centro do Idoso para se vacinar.

O secretário de saúde, Joãozinho Melo, falou a respeito da vacinação. ” Hoje a vacinação superou nossas expectativas, fizemos o convite à juventude, que compareceu em massa para tomar a vacina. Nossa expectativa é que no decorrer da semana nós possamos imunizar muitos jovens entre 12 a 17 anos”, informou Joãozinho Melo.

Até o encerramento do primeiro dia de vacinação foram aplicadas 400 doses.

A jovem Sol Maria, de 14 anos, destaca a expectativa pelo momento da vacinação. ” Eu estava meio assustada e muito ansiosa, mas a vacina foi tranquila, não doeu e eu fiquei muito feliz que chegou a minha vez. Espero que os jovens que não vieram hoje, possam comparecer para se proteger contra o coronavírus”, destacou Sol Maria

Documentação

Para vacinar é obrigatório apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência no nome dos pais ou responsáveis. Além disso, os adolescentes precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis na hora da vacinação.