Uma parte dos profissionais que trabalham na sede da Secretaria Municipal de Ação Social de Xapuri foi diagnosticada com Covid-19 na última quinta-feira, 4. O prédio precisou ser fechado para desinfecção.

A secretária municipal de Ação Social, Dayana Vasconcelos, disse que os atendimentos ao público serão retomados na próxima segunda-feira, 8.

“Pelo menos cinco servidores testaram positivo em nossa sede, outros estão sob suspeita, e tivemos que fechar a secretaria por dois dias para fazer a desinfecção”, explicou.

Os números não afetam apenas a sede da Ação Social. Na última semana, a secretaria informou que idosos residentes no Lar dos Vicentinos também testaram positivo para a Covid-19.

“Tivemos, na última semana, quatro idosos do Lar São João do Guarani que também testaram positivo, mas estão bem, graças a Deus, sem apresentar maiores complicações”, disse a secretária.

Xapuri já registra, segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), 2.414 casos diagnosticados de Covid-19 com 20 mortes registradas. Esses dados, no entanto, ainda não estão atualizados no Boletim Sesacre.

Ainda na quinta-feira, o prefeito Ubiracy Vasconcelos foi às redes sociais pedir à população obedeça ao isolamento e para que os líderes religiosos não reabram as igrejas. O apelo foi feito após o governador Gladson Cameli voltar atrás e liberar o funcionamento dos templos.

