Em reunião conjunta, Comissões da Aleac aprovam PLs que promovem uma reforma administrava no governo

Quem passou em frente ao Palácio Rio Branco no início da noite desta terça-feira, 14, assistiu ao colorido que ilustrou o verde das florestas, o amarelo do sol, o azul do céu e das águas, o vermelho das festas populares e o branco da vestimenta das religiões de matriz afro. A Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) promoveu de forma simultânea, em todo o país, a Marca Brasil.

A governadora em exercício, Mailza, prestigiou o evento que inseriu o Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo (Seicetur), na rota nacional e internacional. “Esse é um momento simbólico em que o Brasil demonstra interesse em participar das relações internacionais através do turismo e o Acre precisa estar inserido nesse cenário”, afirmou.

O secretário Assurbanipal Mesquita falou da construção do plano de fortalecimento do setor turístico no Acre. Ele vê na atualização da Marca Brasil um marco temporal da mudança de estratégia para fortalecer o setor. “O Acre está inserido nessa nova identidade nacional, com sustentabilidade e oportunidades de geração de emprego e renda”, destacou.

Thiago Higino Mendonça, do Conselho Municipal do Turismo, disse que “o ato coloca o Brasil no cenário internacional e simboliza o compromisso do governo de promover e colocar o Acre na regionalização brasileira e nas relações exteriores”, frisou.

“Temos a oportunidade de colocar o Acre em evidência através do etnoturismo, da medicina da floresta. Tem sempre um turista estrangeiro chegando ao Acre”, observou o presidente do Conselho Estadual de Turismo, Risomar Araújo.

“O Acre existe”, exclamou o coordenador da Câmara Técnica do Turismo do Fórum de Desenvolvimento, João Bosco Nunes. Para ele, a Marca Brasil não somente promoverá o país no exterior, “mas o Acre para os brasileiros e Rio Branco para todos”.

A marca também é usada por companhias aéreas, operadoras de turismo, agências de viagem, hotéis e pousadas, além dos mais diversos eventos no Brasil e no mundo.

