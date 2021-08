Em levantamento da Fiocruz, Acre aparece como único estado com menos de 20% de ocupação de UTIs

Na edição extraordinária do Boletim Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Acre aparece como único estado que possui menos de 20% de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI). De acordo com os dados, o estado está apenas com 13% de ocupação desses leitos para Covid-19.

Os pesquisadores do Observatório, responsáveis pelo Boletim, ressaltam que esse resultado reflete os ganhos adquiridos com as vacinas e o processo de vacinação. “Considerando que ainda são altos os níveis de transmissão de casos e óbitos, a vacinação deve ser ampliada e acelerada, além de combinar com o uso de máscaras e distanciamento físico, para manutenção e avanços nos resultados”, orientam.

O levantamento mostra que os esforços do governo do Acre, empenho e sensibilidade do governador Gladson Cameli foram primordiais para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. No último domingo, 8, o estado não registrou novos casos da doença e nem óbitos.

A secretária de Estado de Saúde do Acre, Paula Mariano, destaca a importância da vacinação para diminuição dos casos e óbitos. “O governador Gladson Cameli desde o início tem dado todo o apoio e nos incentivado a seguirmos firmes na luta contra o coronavírus. Esses dados mostram a união das esferas para garantir o bem-estar e saúde da população”.