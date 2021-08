Governo da Bolívia envia reforço de militares para Cobija após onda de violência

Por Wanglézio Braga / Foto: Reprodução

O aumento da violência urbana em Cobija, capital do Departamento de Pando, forçou o Governo Nacional da Bolívia a enviar homens da tropa militar para reforçar o efetivo da Segurança Pública após uma onda de violência que se instalou na cidade que faz fronteira com Epitaciolândia e Brasileia, no Acre. A chegada dos agentes ocorreu nesta quarta-feira (11) no Aeroporto Anibal Arab, num voo das Forças Armadas Nacional.

De acordo com o governo nacional, pelo menos 30 militares vão atuar na fronteira com o Brasil e em locais da cidade de Cobija considerados promissores para crimes de tráfico de droga, violência e outros delitos.

O reforço ocorre através da Operação “Fronteira Segura”. Há pelo menos três dias, o Vice-Ministro de Segurança Nacional esteve na capital pandina e organizou um cronograma de controles e operações que serão executadas nos próximos dias. A visita ocorreu depois de um pedido do governo local.

Nos últimos dias, vários atos envolvendo conflitos entre facções foram registrados, a maioria com vítimas sem qualquer envolvimento. Também é acompanhado nesses casos, cenas de violência que são repercutidas nas redes sociais e chocaram os moradores. Pelo menos dois brasileiros foram vítimas das ações dos criminosos, num curto período de tempo.