Na Expoacre, Sebrae firma parcerias estratégicas para impulsionar a bioeconomia

A Expoacre, maior feira de negócios e entretenimento do estado, segue superando expectativas e se consolidando como um dos maiores eventos econômicos da Região Norte. Em 2024, a feira alcançou a impressionante marca de R$ 391.528.075,00 em movimentação financeira, registrando o maior volume da história em 17 anos de acordo com levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequena Empresas (Sebrae).

Para o governador Gladson Camelí, o resultado reflete o empenho do governo em fortalecer a economia e criar um ambiente de oportunidades para os empreendedores acreanos. “A Expoacre é muito mais que uma feira. Faz parte da cultura dos acreanos e reflete de forma grandiosa em nossa economia local. Esses números mostram que estamos no caminho certo, trabalhando com responsabilidade e visão de futuro. Quando o estado cria oportunidades, a economia reage, os negócios prosperam e a vida das pessoas melhora”, destacou o governador.

Na gestão do governador Gladson Camelí, as edições da Expoacre ganharam várias novidades que contribuíram para o crescimento da feira, como a ampliação da área de expositores, a realização de grandes shows, o fortalecimento da agricultura familiar e a valorização de cadeias produtivas como a do mel, do cacau, do café e do artesanato regional. Rodadas de negócios, cursos de capacitação e parcerias com instituições financeiras também impulsionaram os resultados.

O diretor superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira, destaca o crescimento econômico observado na Expoacre nos últimos anos. “A Expoacre tem se consolidado como uma vitrine do potencial produtivo do nosso estado. A cada edição, testemunhamos um crescimento expressivo no volume de negócios, na participação de empreendedores locais e na geração de oportunidades. Esse fortalecimento da nossa economia é reflexo direto do empenho de quem acredita no Acre, investe aqui e transforma boas ideias em resultados concretos”, declarou.

De acordo com a presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre, (Acisa), Patrícia Dossa, os dados apresentados são impressionantes e demonstram a eficiência da parceria entre o setor público e privado.

“A cada ano, a Expoacre se consolida como uma grande oportunidade para fomentar o comércio, fortalecer parcerias, para lançamento de novos produtos, para atrair mais investidores e investimentos e gerar mais emprego e renda. Nós reconhecemos a importância estratégica desse evento, tanto para o fortalecimento do setor produtivo acreano quanto para a população”, declarou.

Além de movimentar milhões, a Expoacre tem sido responsável por gerar emprego e renda, fortalecer o turismo e promover a identidade cultural do Acre. A cada ano, o evento se transforma em uma plataforma estratégica para empreendedores locais e regionais, como explica o secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias.

“No ano passado, só no Galpão do Empreendedorismo, foram mais de R$ 500 mil em vendas. E, esse ano, queremos alcançar um número ainda maior. Já a movimentação nos meios de hospedagem, muitos chegaram a 100% de ocupação. Temos visitantes de pessoas de todo o estado (do Acre), de Rondônia, da Bolívia e do Peru, o que é algo muito bom para o nosso estado porque o turismo é um grande guarda-chuva que movimenta outros setores”, ressaltou o secretário.

A edição especial de 50 anos da feira se encerra neste domingo, 3, promete ser uma das maiores da história em movimentação financeira e presença de público, um exemplo disso tem sido a grande circulação de pessoas, principalmente em dias de shows nacionais e competições do tradicional rodeio.

