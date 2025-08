Pedido indeferido: Justiça nega habeas corpus a líder de facção acusado de tortura

Tribunal atendeu recurso do MP e determinou a prisão de Erasmo Sérgio Alves, ex-fuzileiro com extensa ficha criminal e vida de luxo no estado

O Tribunal de Justiça do Acre decretou a prisão preventiva de Erasmo Sérgio Alves, identificado como integrante do Novo Cangaço e condenado por diversos crimes como assaltos a bancos, tráfico de drogas e extorsão. A decisão foi tomada pela Câmara Criminal, que atendeu a um recurso do Ministério Público Estadual após a negativa do pedido em primeira instância.

Erasmo, que é ex-fuzileiro naval e foragido da Justiça do Espírito Santo, foi preso em abril deste ano, em Rio Branco, por uso de documento falso durante uma ação da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC) e da CORE da Polícia Civil. No entanto, durante a audiência de custódia, o juiz da Vara Estadual de Garantias decidiu aplicar medidas cautelares diversas da prisão, contrariando o pedido da promotora do caso.

Apesar disso, o acusado não chegou a ser libertado, pois havia dois mandados de prisão em aberto contra ele — um da 1ª Vara Federal e outro da 9ª Vara Criminal, ambos de Vitória (ES).

Diante da gravidade dos crimes e da reincidência, o Ministério Público recorreu da decisão. No recurso, a promotora destacou que a prisão preventiva era necessária para garantir a ordem pública e pelo fato de Erasmo integrar uma organização criminosa.

O relator do caso, desembargador Samoel Evangelista, votou pela decretação da prisão preventiva. Segundo ele, as medidas cautelares aplicadas não seriam suficientes para assegurar a ordem pública. O voto foi acompanhado por unanimidade pelos demais membros da Câmara Criminal.

Vida de luxo e falsa identidade

Segundo a Polícia Civil, Erasmo vivia há pelo menos sete anos no Acre, morando em uma residência no bairro Tangará, em Rio Branco, onde levava uma vida de luxo utilizando documentos falsos. Em maio deste ano, após solicitação do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), a Justiça do Acre autorizou sua transferência para um presídio em Vitória, no Espírito Santo.

