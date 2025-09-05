Acre
Em 10 anos, cresce número de adolescentes com excesso de peso no Acre, alerta pesquisa
Em 2014, 22% dos adolescentes estavam acima do peso. Em 2024, porcentagem aumentou para 27%, de acordo com o Atlas da Obesidade Mundial: um levantamento da organização ImpulsoGov, com base em dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do SUS (Sisvan)
A proporção de adolescentes de 10 a 19 anos com excesso de peso aumentou no Acre. Segundo o Atlas da Obesidade Mundial em 2014, 22% dos adolescentes estavam acima do peso. Em 2024, o percentual chegou a 27%.
O Atlas publicado pela World Obesity Federation (WOF) mostra que o mundo caminha para um aumento expressivo da obesidade infantil.
De acordo com a pesquisa, baseada em números do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do SUS (Sisvan), o percentual adolescentes de 10 a 19 anos com excesso de peso aumentou em todos os estados do Brasil.
A pesquisa mostra, ainda, que a obesidade é uma das principais responsáveis por doenças como diabetes, cânceres, doenças cardiovasculares, cardíacas e respiratórias crônicas.
Riscos da obesidade infantil
Liana Merched, nutricionista infantil, especialista em dificuldades alimentares, ao observar os pacientes que tem recebido, frisou que a obesidade traz uma série de riscos.
Os números de menores de idade que chegam aos consultórios obesos só crescem. Ela explicou que muitas vezes essa criança se desenvolve em um ambiente com pais e irmãos com o mesmo tipo de alimentação.
“Geralmente, uma criança com obesidade, a família é obesa. Ela vive em um ambiente obesogênico: o pai e a mãe já estão acima do peso e essa criança vai sendo modelada de acordo com a rotina da família. Então, infelizmente ela vai carregar essa predisposição ao longo da vida”, afirma.
Um dos principais pontos que a nutricionista atribui esse crescimento de adolescentes obesos é o crescimento do sedentarismo da nova geração. “As crianças hoje se exercitam menos. Muitas vezes não priorizam o exercício, os pais não priorizam levá-las para o exercício, ficam muito no celular”, acrescenta.
Alimentação desregrada
Outro tópico citado por ela é a alimentação desregrada dos pequenos. “Tem uma alimentação inadequada. Em vez de comer algo que não seja saudável só ao final de semana, não, come todos os dias. Também diminuem a ingestão de frutas e legumes durante as refeições, porque a maioria dessas crianças também com obesidade tem uma certa seletividade alimentar”, assegurou ela.
Sobre a continuidade da doença com o passar dos anos, Liana explicou que se a pessoa já foi obesa na infância, a possibilidade dela ser uma adolescente e um adulto obesa é muito grande.
“As nossas células de gordura só diminuem de tamanho quando a gente emagrece. E aí, qualquer outra coisa, ela quer voltar ao tamanho original. Por isso que a pessoa tem essa tendência para engordar mais rápido”, disse ela.
Brasil
O estudo global prevê um aumento preocupante: 50% das crianças e adolescentes brasileiros estarão acima do peso em 2035. Em nível mundial, a federação diz que, se as tendências atuais continuarem até 2035, 770 milhões de crianças e adolescentes devem viver com sobrepeso e obesidade — um aumento de 22% (em 2020) para mais de 39% até 2035.
Os dados revelam um problema presente de Norte a Sul do país. Apesar disso, há regiões mais afetadas que outras.
A região Sul é a que teve a maior porcentagem –com 37% das crianças e adolescentes dentro do grupo de idade com algum tipo de sobrepeso em 2024. A região Norte é a que tem o menor índice, com 27% da população entre 10 e 19 anos com algum tipo de sobrepeso.
Quando analisados os estados, as maiores altas aconteceram no Ceará, onde o número de crianças e adolescentes com sobrepeso aumentou 12%; depois, vem Rondônia, com alta de 11%, e Rio Grande do Norte com 10%.
O único estado em que não houve aumento foi Roraima, que reduziu 1% o índice em comparação com 2014.
Por que isso está acontecendo?
A pesquisa mostra que a alta é motivada pelo alto consumo de ultraprocessados, de bebidas adoçadas e embutidos — alimentos assinalados como parte importante da dieta pela maioria daqueles que foram identificados com sobrepeso.
Entre os alimentos citados estão macarrão instantâneo, biscoito recheado e salgadinho.
Acre
Governador Gladson Camelí prestigia desfile cívico alusivo ao 7 de Setembro em Brasileia
A celebração do 7 de Setembro em Brasileia coincidiu com outra data de grande relevância: o Dia da Amazônia, comemorado nesta sexta-feira, 5
Com Felipe Souza
A praça Hugo Poli, no centro de Brasileia, foi palco de um desfile cívico em celebração aos 203 anos da Independência do Brasil na noite desta sexta-feira (5). Com a presença do governador Gladson Cameli (PP), o evento reuniu centenas de moradores do município, que faz fronteira com a Bolívia, e destacou o tema “Brasil: Um País de Muitas Vozes – Da Independência à União das Fronteiras”.
O desfile contou com a participação de estudantes, entidades civis e representantes locais, que marcharam em homenagem ao patriotismo e à diversidade cultural da região. Famílias acompanharam as apresentações, seguindo uma tradição que anualmente leva comunidades às ruas para celebrar a data.
O governador Gladson Cameli enalteceu a iniciativa:
“É nas fronteiras que se revela a força da nossa identidade nacional. Este evento simboliza a união do povo brasileiro e a importância de nossa história compartilhada.”
Para o chefe do Executivo estadual, o momento simboliza o forte sentimento de patriotismo dos acreanos em todo o território. Ele destacou ainda a importância de manter viva essa tradição no coração das pessoas.
“Momento necessário para manter manter o patriotismo e reconhecer todas as nossas origens. Eu, por exemplo, lembro-me quando estudava ainda no ensino fundamental e médio, e desfilava na semana da pátria. Esse civismo é importantíssimo para que a nossa democracia seja fortalecida. Dessa forma, valorizamos cada vez mais a nossa pátria e a nossa cidade”, finalizou.
O evento iniciou com todos os presentes cantando o Hino Nacional Brasileiro. Após os discursos das autoridades, a fanfarra conduziu a abertura oficial do desfile, marcada pela entrada das escolas da rede municipal e estadual de ensino.
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, destacou a relevância da presença do governador no desfile cívico do município. Além disso, ressaltou o simbolismo que a celebração tem para a população.
“Este dia serve para representar e manter vivas as tradições do nosso Brasil. O desfile simboliza a pátria e o civismo. A nossa população realmente valoriza a presença do nosso governador aqui, porque todas as vezes que ele vem traz boas notícias para a região”, disse o prefeito.
O desfile, que contou com a participação de estudantes das escolas da rede pública de ensino, deixou o momento ainda mais especial. Além disso, as forças de segurança do Estado também se apresentaram durante a solenidade.
A prefeita de Cobija, cidade boliviana vizinha, Ana Lucía Reis, também participou da cerimônia em celebração ao Brasil como país soberano. O convite reforça o compromisso das gestões estadual e municipal com a diplomacia. Sobre o momento, o governador pontuou: “Estamos construindo pontes e fortalecendo os laços.”
Dia da Amazônia
A celebração do 7 de Setembro em Brasileia coincidiu com outra data de grande relevância: o Dia da Amazônia, comemorado nesta sexta-feira, 5. O Acre tem se destacado como referência em iniciativas de preservação ambiental, mostrando seu protagonismo quando o assunto é a proteção da maior floresta tropical do planeta.
Durante seu discurso, o governador Gladson Camelí fez questão de lembrar a data. Ele ressaltou que a Amazônia é um patrimônio não apenas para os acreanos, mas para o mundo inteiro, e que cada cidadão tem responsabilidade na defesa e no cuidado com esse bem natural.
“Esse pulmão verde que alimenta o mundo em todos os aspectos da sobrevivência e subsistência humana na terra. Que a cada dia possamos ser mais conscientes e comprometidos em amar e cuidar da natureza, pois essa é uma das maiores e mais belas formas de amar a nós mesmos e ao nosso próximo. Viva o Brasil, viva a Amazônia”, finalizou.
A celebração integra uma série de atividades realizadas no estado do Acre em comemoração ao 7 de Setembro, reforçando valores cívicos e a integração regional.
Acre
Expo Fronteira 2025 anuncia Vitinho Imperador como primeira atração para evento em outubro na tríplice fronteira
Prefeito Jerry Correia e cantor Marcynho Sensação confirmam presença do artista na festa que ocorre de 3 a 5 de outubro e promete movimentar a tríplice fronteira
A Expo Fronteira 2025, marcada para os dias 3 a 5 de outubro na regional do Alto Acre, começou a definir seu line-up com o anúncio oficial do cantor Vitinho Imperador como primeira atração confirmada.
A revelação foi feita pelo prefeito Jerry Correia (PP) e pelo artista Marcynho Sensação durante coletiva de imprensa nesta semana, gerando expectativa nas redes sociais e entre moradores da tríplice fronteira (Brasil, Peru e Bolívia).
O prefeito destacou o papel do evento na valorização cultural e na geração de renda local:
“A Expo Fronteira é um momento para fortalecer nossa identidade e movimentar a economia da região.”
Marcynho Sensação, que participou do anúncio, adiantou que mais atrações serão reveladas em breve:
“Vitinho Imperador é só o começo. Teremos outras grandes surpresas para fazer desta festa um marco.”
A expectativa é que o evento atraia visitantes de diversos municípios acreanos e das cidades fronteiriças, aquecendo o comércio, o turismo e a integração regional. A programação completa deve ser divulgada nas próximas semanas.
Acre
Jovem de 22 anos é coroada Rainha da Expo Xapuri 2025 com premiação recorde
Ana Alcântara conquistou o título com dobradinha no valor do prêmio, que saltou de R$ 5 mil para R$ 10 mil; segunda e terceira colocadas também tiveram aumentos
A jovem Ana Alcântara, 22 anos, foi coroada Rainha da Expo Xapuri 2025 na noite desta quinta-feira (4), em cerimônia que reuniu público e jurados na arena do evento. Além do título, ela recebeu um prêmio de R$ 10 mil – o dobro do valor tradicionalmente oferecido –, após decisão apoiada pela namorada do governador Gladson Cameli (PP), que esteve presente no evento.
O concurso, um dos mais aguardados da feira, avalia beleza, carisma e desenvoltura das candidatas. A segunda colocada recebeu R$ 4 mil (ante R$ 3 mil da edição anterior) e a terceira, R$ 3 mil (contra R$ 2 mil). Todas as demais participantes ganharam R$ 1 mil como premiação de consolação.
Com a coroa, Ana Alcântara assume o papel de representante oficial da Expo Xapuri 2025 em eventos e atividades ligadas à feira, tornando-se símbolo da cultura e da juventude acreana. A edição deste ano foi marcada pela valorização das candidatas e pelo aumento significativo da premiação, reforçando o apoio institucional ao concurso.
