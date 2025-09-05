fbpx
Acre

Candidata faz chá revelação em palco de concurso em feira agropecuária na Expo Xapuri: ‘Grande emoção’

Publicado

1 hora atrás

em

Cena viralizou nas redes sociais após participação de Nayama Marynho na disputa pelo título de Rainha do Rodeio da Expo Xapuri, na noite dessa quinta-feira (4). Jovem contou que decidiu fazer uma homenagem à Nossa Senhora do Bom Parto na apresentação

Nayama Marynho descobriu o sexo do bebê que espera durante apresentação na Expo Xapuri. Foto: Reprodução/Youtube

Subir ao palco é um momento que dá aquele frio na barriga, ainda mais durante concursos artísticos. No caso da jovem Nayama Marynho, de 20 anos, a emoção foi ainda maior. É que ela aproveitou a participação na disputa pelo título de Rainha do Rodeio da Expo Xapuri, para revelar o sexo do bebê que está esperando.

Durante a apresentação dela, uma fumaça especial apareceu no palco com a aguardada cor rosa, revelando que ela dará à luz uma menina. Mais uma, já que ela tem uma filha de dois anos. Nayama não venceu a competição, mas a emocionou o público no local e as imagens da transmissão viralizaram nas redes sociais.

“Quando eu me inscrevi no concurso, não sabia que estava grávida. Quando eu fiz o ultrassom, deu que eu estava grávida e já dava para saber o sexo. Eu falei: ‘Não quero saber o sexo agora. Eu quero fazer um chá revelação’. Aí, eu fui com minha professora de dança e disse que queria fazer uma homenagem à Nossa Senhora do Bom Parto, mostrar para as pessoas que não é porque a gente está grávida que a gente tem que desistir de sonhos”, contou emocionada.

E o locutor que narrava as apresentações também se emocionou. “Êpa! É menina! Realmente, tem de tudo nesse concurso”, apontou.

Esforço

Ela consultou a organização do evento e pediu autorização para refazer a revelação do sexo da criança durante a apresentação. Devidamente autorizada, Nayama seguiu a preparação para o grande momento.

Para a jovem, a revelação no palco foi o ápice de uma jornada que foi difícil, mas se tornou gratificante. Ela lembra que quase não conseguiu garantir a inscrição no concurso devido a dificuldades financeiras, que atrapalharam no preparo do figurino utilizado na apresentação.

Com o apoio de amigos e alguns patrocínios garantidos de última hora, ela pôde fazer a apresentação que planejou.

“Não foi uma coisa tão fácil para mim, mas eu tô muito feliz, muito grata a Deus por ter dado tudo certo. Tudo que eu imaginei que aconteceria, aconteceu. Eu só tenho gratidão a Deus”, relembrou.

Repercussão

Mesmo sem ter vencido a disputa, Nayama disse estar feliz por ter vivido esse momento especial. Ela pretende continuar participando das competições de rainha country.

“Não é uma coisa fácil, mas quando a gente quer realizar o sonho, a gente tem que passar por cada etapa”, acrescentou.

Além disso, com a repercussão das imagens, ela disse ter recebido muitas mensagens carinhosas através das redes sociais.

Agora, à espera do nascimento da bebê, que ainda não teve o nome escolhido, ela guarda o momento que ficou eternizado em sua memória e também na de milhares de pessoas que assistiram às imagens.

“Várias pessoas amaram [a ideia], acharam incrível. Para mim, foi uma grande emoção, porque eu queria uma menina. Me senti realizada”, completou.

Acre

Governador Gladson Camelí prestigia desfile cívico alusivo ao 7 de Setembro em Brasileia

Publicado

28 minutos atrás

em

5 de setembro de 2025

Por

A celebração do 7 de Setembro em Brasileia coincidiu com outra data de grande relevância: o Dia da Amazônia, comemorado nesta sexta-feira, 5

Governador discursou no início do desfile cívico e reforçou a importância do evento. Foto: José Caminha/Secom

Com Felipe Souza 

A praça Hugo Poli, no centro de Brasileia, foi palco de um desfile cívico em celebração aos 203 anos da Independência do Brasil na noite desta sexta-feira (5). Com a presença do governador Gladson Cameli (PP), o evento reuniu centenas de moradores do município, que faz fronteira com a Bolívia, e destacou o tema “Brasil: Um País de Muitas Vozes – Da Independência à União das Fronteiras”.

O desfile contou com a participação de estudantes, entidades civis e representantes locais, que marcharam em homenagem ao patriotismo e à diversidade cultural da região. Famílias acompanharam as apresentações, seguindo uma tradição que anualmente leva comunidades às ruas para celebrar a data.

O governador Gladson Cameli enalteceu a iniciativa:

“É nas fronteiras que se revela a força da nossa identidade nacional. Este evento simboliza a união do povo brasileiro e a importância de nossa história compartilhada.”

O governador cumprimentou o vice-prefeito de Brasiléia Amaral do Gelo e sua esposa Dr. Adjanete Pacheco Amaral na chegada ao palco principal. Foto: José Carninha/Secom

Para o chefe do Executivo estadual, o momento simboliza o forte sentimento de patriotismo dos acreanos em todo o território. Ele destacou ainda a importância de manter viva essa tradição no coração das pessoas.

“Momento necessário para manter manter o patriotismo e reconhecer todas as nossas origens. Eu, por exemplo, lembro-me quando estudava ainda no ensino fundamental e médio, e desfilava na semana da pátria. Esse civismo é importantíssimo para que a nossa democracia seja fortalecida. Dessa forma, valorizamos cada vez mais a nossa pátria e a nossa cidade”, finalizou.

Cerimônia levou centenas de pessoas à praça central da cidade. Foto: José Caminha/Secom

O evento iniciou com todos os presentes cantando o Hino Nacional Brasileiro. Após os discursos das autoridades, a fanfarra conduziu a abertura oficial do desfile, marcada pela entrada das escolas da rede municipal e estadual de ensino.

O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, destacou a relevância da presença do governador no desfile cívico do município. Além disso, ressaltou o simbolismo que a celebração tem para a população.

“Este dia serve para representar e manter vivas as tradições do nosso Brasil. O desfile simboliza a pátria e o civismo. A nossa população realmente valoriza a presença do nosso governador aqui, porque todas as vezes que ele vem traz boas notícias para a região”, disse o prefeito.

Prefeito de Brasileia agradeceu a presença do governador Gladson Camelí. Foto: José Caminha/Secom

O desfile, que contou com a participação de estudantes das escolas da rede pública de ensino, deixou o momento ainda mais especial. Além disso, as forças de segurança do Estado também se apresentaram durante a solenidade.

Desfile de 7 de Setembro é um dos eventos mais esperados do ano pela população. Foto: José Caminha/Secom

A prefeita de Cobija, cidade boliviana vizinha, Ana Lucía Reis, também participou da cerimônia em celebração ao Brasil como país soberano. O convite reforça o compromisso das gestões estadual e municipal com a diplomacia. Sobre o momento, o governador pontuou: “Estamos construindo pontes e fortalecendo os laços.”

Prefeita de Cobija, cidade boliviana vizinha, também marcou presença. Foto: José Caminha/Secom

Dia da Amazônia

A celebração do 7 de Setembro em Brasileia coincidiu com outra data de grande relevância: o Dia da Amazônia, comemorado nesta sexta-feira, 5. O Acre tem se destacado como referência em iniciativas de preservação ambiental, mostrando seu protagonismo quando o assunto é a proteção da maior floresta tropical do planeta.

Cerimônia contou com a apresentação de diversas áreas, desde a educação até a segurança. Foto: José Caminha/Secom

Durante seu discurso, o governador Gladson Camelí fez questão de lembrar a data. Ele ressaltou que a Amazônia é um patrimônio não apenas para os acreanos, mas para o mundo inteiro, e que cada cidadão tem responsabilidade na defesa e no cuidado com esse bem natural.

“Esse pulmão verde que alimenta o mundo em todos os aspectos da sobrevivência e subsistência humana na terra. Que a cada dia possamos ser mais conscientes e comprometidos em amar e cuidar da natureza, pois essa é uma das maiores e mais belas formas de amar a nós mesmos e ao nosso próximo. Viva o Brasil, viva a Amazônia”, finalizou.

A celebração integra uma série de atividades realizadas no estado do Acre em comemoração ao 7 de Setembro, reforçando valores cívicos e a integração regional.

Acre

Expo Fronteira 2025 anuncia Vitinho Imperador como primeira atração para evento em outubro na tríplice fronteira

Publicado

55 minutos atrás

em

5 de setembro de 2025

Por

Prefeito Jerry Correia e cantor Marcynho Sensação confirmam presença do artista na festa que ocorre de 3 a 5 de outubro e promete movimentar a tríplice fronteira

Segundo o prefeito Jerry Correia (PP), a Expo Fronteira é um momento de valorização cultural e de geração de renda para a população local. Foto: captada 

A Expo Fronteira 2025, marcada para os dias 3 a 5 de outubro na regional do Alto Acre, começou a definir seu line-up com o anúncio oficial do cantor Vitinho Imperador como primeira atração confirmada.

A revelação foi feita pelo prefeito Jerry Correia (PP) e pelo artista Marcynho Sensação durante coletiva de imprensa nesta semana, gerando expectativa nas redes sociais e entre moradores da tríplice fronteira (Brasil, Peru e Bolívia).

O prefeito destacou o papel do evento na valorização cultural e na geração de renda local:

“A Expo Fronteira é um momento para fortalecer nossa identidade e movimentar a economia da região.”

Marcynho Sensação, que participou do anúncio, adiantou que mais atrações serão reveladas em breve:

“Vitinho Imperador é só o começo. Teremos outras grandes surpresas para fazer desta festa um marco.”

A expectativa é que o evento atraia visitantes de diversos municípios acreanos e das cidades fronteiriças, aquecendo o comércio, o turismo e a integração regional. A programação completa deve ser divulgada nas próximas semanas.

A Expo Fronteira 2025, marcada para os dias 3 a 5 de outubro na regional do Alto Acre, começou a definir seu line-up com o anúncio oficial do cantor Vitinho Imperador como primeira atração confirmada.

Acre

Jovem de 22 anos é coroada Rainha da Expo Xapuri 2025 com premiação recorde

Publicado

1 hora atrás

em

5 de setembro de 2025

Por

Ana Alcântara conquistou o título com dobradinha no valor do prêmio, que saltou de R$ 5 mil para R$ 10 mil; segunda e terceira colocadas também tiveram aumentos

Com a vitória, Ana passa a representar oficialmente a Expo Xapuri 2025 em eventos e atividades ligadas à feira, simbolizando a força e a beleza da juventude acreana. Foto: captada 

A jovem Ana Alcântara, 22 anos, foi coroada Rainha da Expo Xapuri 2025 na noite desta quinta-feira (4), em cerimônia que reuniu público e jurados na arena do evento. Além do título, ela recebeu um prêmio de R$ 10 mil – o dobro do valor tradicionalmente oferecido –, após decisão apoiada pela namorada do governador Gladson Cameli (PP), que esteve presente no evento.

O concurso, um dos mais aguardados da feira, avalia beleza, carisma e desenvoltura das candidatas. A segunda colocada recebeu R$ 4 mil (ante R$ 3 mil da edição anterior) e a terceira, R$ 3 mil (contra R$ 2 mil). Todas as demais participantes ganharam R$ 1 mil como premiação de consolação.

Com a coroa, Ana Alcântara assume o papel de representante oficial da Expo Xapuri 2025 em eventos e atividades ligadas à feira, tornando-se símbolo da cultura e da juventude acreana. A edição deste ano foi marcada pela valorização das candidatas e pelo aumento significativo da premiação, reforçando o apoio institucional ao concurso.

