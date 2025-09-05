Acre
BR-317 fica intransitável após chuvas e preocupa moradores na tríplice fronteira
Trecho entre Brasiléia e Assis Brasil registra atoleiros e veículos parados; população cobra ação urgente do DNIT em via estratégica para o escoamento de produção e acesso à fronteira
A BR-317, principal ligação entre os municípios de Brasiléia e Assis Brasil, tornou-se um desafio constante para motoristas e moradores do Alto Acre durante a temporada de chuvas que vem afetando a região esta semana. Na tarde desta sexta-feira (5), um temporal intenso deixou a rodovia praticamente intransitável, com registros de veículos atolados e buracos que obrigam condutores a reduzirem a velocidade ao mínimo, aumentando o risco de acidentes.
Imagens e relatos de usuários mostram caminhões parados na lama e carros de passeio enfrentando trechos irregulares. “Está impossível. Basta chover para a estrada virar um lamaçal. A gente fica à mercê da sorte”, desabafou um motorista que trafegava pela região. A situação prolonga o tempo de viagem e expõe a vulnerabilidade logística da área.
Conhecida como Estrada do Pacífico, a BR-317 é vital para o escoamento da produção local, o acesso à tríplice fronteira com o Peru e o deslocamento de comunidades isoladas. Moradores e lideranças locais cobram há anos intervenções definitivas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Enquanto isso, a população segue dependendo das condições climáticas para circular com segurança.
Em 2023, o DNIT anunciou investimentos para recuperação do trecho, mas as ações ainda não resolveram problemas crônicos. Enquanto isso, populações ribeirinhas, produtores rurais e comerciantes seguem reféns das intempéries.
Comentários
Acre
Governador Gladson Camelí prestigia desfile cívico alusivo ao 7 de Setembro em Brasileia
A celebração do 7 de Setembro em Brasileia coincidiu com outra data de grande relevância: o Dia da Amazônia, comemorado nesta sexta-feira, 5
Com Felipe Souza
A praça Hugo Poli, no centro de Brasileia, foi palco de um desfile cívico em celebração aos 203 anos da Independência do Brasil na noite desta sexta-feira (5). Com a presença do governador Gladson Cameli (PP), o evento reuniu centenas de moradores do município, que faz fronteira com a Bolívia, e destacou o tema “Brasil: Um País de Muitas Vozes – Da Independência à União das Fronteiras”.
O desfile contou com a participação de estudantes, entidades civis e representantes locais, que marcharam em homenagem ao patriotismo e à diversidade cultural da região. Famílias acompanharam as apresentações, seguindo uma tradição que anualmente leva comunidades às ruas para celebrar a data.
O governador Gladson Cameli enalteceu a iniciativa:
“É nas fronteiras que se revela a força da nossa identidade nacional. Este evento simboliza a união do povo brasileiro e a importância de nossa história compartilhada.”
Para o chefe do Executivo estadual, o momento simboliza o forte sentimento de patriotismo dos acreanos em todo o território. Ele destacou ainda a importância de manter viva essa tradição no coração das pessoas.
“Momento necessário para manter manter o patriotismo e reconhecer todas as nossas origens. Eu, por exemplo, lembro-me quando estudava ainda no ensino fundamental e médio, e desfilava na semana da pátria. Esse civismo é importantíssimo para que a nossa democracia seja fortalecida. Dessa forma, valorizamos cada vez mais a nossa pátria e a nossa cidade”, finalizou.
O evento iniciou com todos os presentes cantando o Hino Nacional Brasileiro. Após os discursos das autoridades, a fanfarra conduziu a abertura oficial do desfile, marcada pela entrada das escolas da rede municipal e estadual de ensino.
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, destacou a relevância da presença do governador no desfile cívico do município. Além disso, ressaltou o simbolismo que a celebração tem para a população.
“Este dia serve para representar e manter vivas as tradições do nosso Brasil. O desfile simboliza a pátria e o civismo. A nossa população realmente valoriza a presença do nosso governador aqui, porque todas as vezes que ele vem traz boas notícias para a região”, disse o prefeito.
O desfile, que contou com a participação de estudantes das escolas da rede pública de ensino, deixou o momento ainda mais especial. Além disso, as forças de segurança do Estado também se apresentaram durante a solenidade.
A prefeita de Cobija, cidade boliviana vizinha, Ana Lucía Reis, também participou da cerimônia em celebração ao Brasil como país soberano. O convite reforça o compromisso das gestões estadual e municipal com a diplomacia. Sobre o momento, o governador pontuou: “Estamos construindo pontes e fortalecendo os laços.”
Dia da Amazônia
A celebração do 7 de Setembro em Brasileia coincidiu com outra data de grande relevância: o Dia da Amazônia, comemorado nesta sexta-feira, 5. O Acre tem se destacado como referência em iniciativas de preservação ambiental, mostrando seu protagonismo quando o assunto é a proteção da maior floresta tropical do planeta.
Durante seu discurso, o governador Gladson Camelí fez questão de lembrar a data. Ele ressaltou que a Amazônia é um patrimônio não apenas para os acreanos, mas para o mundo inteiro, e que cada cidadão tem responsabilidade na defesa e no cuidado com esse bem natural.
“Esse pulmão verde que alimenta o mundo em todos os aspectos da sobrevivência e subsistência humana na terra. Que a cada dia possamos ser mais conscientes e comprometidos em amar e cuidar da natureza, pois essa é uma das maiores e mais belas formas de amar a nós mesmos e ao nosso próximo. Viva o Brasil, viva a Amazônia”, finalizou.
A celebração integra uma série de atividades realizadas no estado do Acre em comemoração ao 7 de Setembro, reforçando valores cívicos e a integração regional.
Comentários
Acre
Expo Fronteira 2025 anuncia Vitinho Imperador como primeira atração para evento em outubro na tríplice fronteira
Prefeito Jerry Correia e cantor Marcynho Sensação confirmam presença do artista na festa que ocorre de 3 a 5 de outubro e promete movimentar a tríplice fronteira
A Expo Fronteira 2025, marcada para os dias 3 a 5 de outubro na regional do Alto Acre, começou a definir seu line-up com o anúncio oficial do cantor Vitinho Imperador como primeira atração confirmada.
A revelação foi feita pelo prefeito Jerry Correia (PP) e pelo artista Marcynho Sensação durante coletiva de imprensa nesta semana, gerando expectativa nas redes sociais e entre moradores da tríplice fronteira (Brasil, Peru e Bolívia).
O prefeito destacou o papel do evento na valorização cultural e na geração de renda local:
“A Expo Fronteira é um momento para fortalecer nossa identidade e movimentar a economia da região.”
Marcynho Sensação, que participou do anúncio, adiantou que mais atrações serão reveladas em breve:
“Vitinho Imperador é só o começo. Teremos outras grandes surpresas para fazer desta festa um marco.”
A expectativa é que o evento atraia visitantes de diversos municípios acreanos e das cidades fronteiriças, aquecendo o comércio, o turismo e a integração regional. A programação completa deve ser divulgada nas próximas semanas.
Comentários
Acre
Jovem de 22 anos é coroada Rainha da Expo Xapuri 2025 com premiação recorde
Ana Alcântara conquistou o título com dobradinha no valor do prêmio, que saltou de R$ 5 mil para R$ 10 mil; segunda e terceira colocadas também tiveram aumentos
A jovem Ana Alcântara, 22 anos, foi coroada Rainha da Expo Xapuri 2025 na noite desta quinta-feira (4), em cerimônia que reuniu público e jurados na arena do evento. Além do título, ela recebeu um prêmio de R$ 10 mil – o dobro do valor tradicionalmente oferecido –, após decisão apoiada pela namorada do governador Gladson Cameli (PP), que esteve presente no evento.
O concurso, um dos mais aguardados da feira, avalia beleza, carisma e desenvoltura das candidatas. A segunda colocada recebeu R$ 4 mil (ante R$ 3 mil da edição anterior) e a terceira, R$ 3 mil (contra R$ 2 mil). Todas as demais participantes ganharam R$ 1 mil como premiação de consolação.
Com a coroa, Ana Alcântara assume o papel de representante oficial da Expo Xapuri 2025 em eventos e atividades ligadas à feira, tornando-se símbolo da cultura e da juventude acreana. A edição deste ano foi marcada pela valorização das candidatas e pelo aumento significativo da premiação, reforçando o apoio institucional ao concurso.
Você precisa fazer login para comentar.