Prefeito Carlinhos do Pelado recebe doação de duas toneladas de peixe e faz entrega para famílias em vulnerabilidade social
Por Fernando Oliveira
A solidariedade mais uma vez fez a diferença em Brasiléia. Nesta sexta-feira (05), o prefeito Carlinhos do Pelado, realizou a entrega de mais de 2 toneladas de peixe para famílias em situação de vulnerabilidade social.
A doação voluntária, que já ocorre pela terceira vez este ano, contemplou moradores dos bairros 28 de Maio, Leonardo Barbosa, “atrás do Hospital” e parte do Bairro Nazaré.
Segundo o prefeito, a iniciativa vai além da entrega do alimento: “Esse gesto representa cuidado e proximidade com a nossa comunidade. Não é apenas o peixe na mesa, é também esperança no coração de quem mais precisa. O nosso compromisso é seguir trabalhando por uma Brasiléia mais justa, solidária e uma cidade para todos”, afirmou Carlinhos.
As famílias beneficiadas receberam os alimentos com alegria, gratidão e comemoraram a iniciativa e ressaltaram a importância de ações desse tipo. “É um alívio para nós. Com o preço das coisas tão alto, receber esse peixe ajuda muito. É bom ver que a Prefeitura e o Prefeito está lembrando da gente mesmo muitas as vezes agente tão distante do centro da cidade ”, disse Isaías Jaminawa do bairro 28 de maio.
“Solidariedade e união são caminhos que transformam vidas. Seguiremos firmes em ações que levam esperança e dignidade às famílias da nossa cidade”, concluiu o prefeito.
Com preço médio de R$ 5,99 por litro, Acre registra maior alta no valor do etanol
O Acre liderou a alta no preço do etanol hidratado na semana de 24 a 30 de agosto, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O levantamento, compilado pelo AE-Taxas, mostrou que o estado teve a maior variação positiva do país, com aumento de 13,66% no valor do combustível.
Com a disparada, o Acre também registrou o maior preço médio estadual: R$ 5,99 por litro, bem acima da média nacional de R$ 4,15, que caiu 0,48% no período.
No cenário nacional, os preços médios recuaram em 15 estados e no Distrito Federal, subiram em 5 e ficaram estáveis em 6. O destaque negativo foi Goiás, onde houve a maior queda da semana, de 6,41%.
Em São Paulo, maior produtor e consumidor do país, além de concentrar o maior número de postos avaliados, o preço do etanol subiu levemente, 0,25%, para R$ 3,98 por litro.
O levantamento também apontou o preço mínimo e máximo registrados na semana. O menor valor encontrado foi de R$ 3,19, em um posto paulista, enquanto o maior preço isolado foi de R$ 6,49, em Pernambuco.
ExpoXapuri tem abertura do rodeio e show de Jadson Santos nesta sexta
A programação da ExpoXapuri 2025 segue nesta sexta-feira, 5, com uma série de atrações voltadas ao público da feira agropecuária. As atividades começam às 18h, com a reabertura da feira, seguida pelo tradicional “Leilão Sexta do Boi”, às 19h.
Às 21h acontece a abertura oficial do rodeio, um dos momentos mais esperados do evento, que movimenta a arena com competições e disputas emocionantes.
No palco alternativo, Randawgle e Raiame são as atrações a partir das 21h. Encerrando a noite, a 0h, o cantor Jadson Santos sobe ao palco principal para animar o público.
A programação do fim de semana também promete grandes atrações. No sábado, 6, além da palestra sobre agricultura familiar, a noite terá o pré-show de Jorge Lima, seguido da atração nacional Cantor Ralf, que se apresenta à meia-noite.
Já no domingo, 7, o encerramento oficial do rodeio será às 20h, com show de Sandra Melo às 22h. No palco alternativo, no sábado, será a vez de Elizeu, às 21h.
Sexta-feira será marcada por chuvas intensas e queda de temperatura no Acre
A chegada de uma onda de frio polar deixa o tempo instável nesta sexta-feira (5), com previsão de chuvas a qualquer hora, que podem ser fortes, em várias regiões do Acre. O fenômeno também atinge áreas de Rondônia, Amazonas (sudeste, sul e sudoeste), Mato Grosso (Pantanal, sul e oeste), além das planícies da Bolívia e a região de selva do Peru, segundo o portal O Tempo Aqui.
Leste e Sul do Acre
Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a instabilidade será maior, com chuvas intensas em alguns pontos e queda gradual das temperaturas a partir da tarde. A umidade relativa do ar deve variar entre 60% e 70% à tarde, chegando a 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos sopram de fracos a moderados, com fortes rajadas vindas do sudeste.
Centro e Oeste do Acre
Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo deve permanecer quente e abafado, com sol, nuvens e pancadas de chuva passageiras, que podem ser fortes em algumas áreas. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 65% durante a tarde, e entre 90% e 100% no amanhecer. Os ventos serão fracos e calmos, soprando do norte, com variações de noroeste e nordeste.
Previsão de temperaturas por região
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 19ºC e 21ºC à noite e máximas entre 26ºC e 28ºC.
Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 18ºC e 20ºC à noite e máximas entre 26ºC e 28ºC.
Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 19ºC e 21ºC à noite e máximas entre 26ºC e 28ºC.
Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 20ºC e 22ºC à noite e máximas entre 29ºC e 31ºC.
Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22ºC e 24ºC e máximas entre 32ºC e 34ºC.
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22ºC e 24ºC e máximas entre 31ºC e 33ºC.
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22ºC e 24ºC e máximas entre 31ºC e 33ºC.
