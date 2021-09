Educação apresenta propostas de emendas ao Orçamento de 2022

Na tarde desta quinta-feira, 2, a secretária de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), Socorro Neri, recebeu a senadora Mailza Gomes para tratar de emendas já alocadas e também apresentar propostas de emendas ao Orçamento de 2022.

Três propostas de emenda foram apresentadas à senadora. Uma sobre a digitalização da TV Aldeia, a segunda sobre recursos para montagem de laboratórios na Escola Cerb, no centro de Rio Branco, que será transformada em uma escola vocacionada tecnológica, e a terceira, para ampliação e reforma da Escola Jean Pierre Mingans, em Acrelândia, que será uma escola vocacionada agrícola.

Além das propostas de emenda, também foram apresentados os resultados das emendas já apresentadas pela senadora. Uma é da escola na comunidade rural Baixa Verde, que está aguardando análise para entrar em processo de licitação.

Outra emenda já alocada pela senadora é para a comunidade do Alto Pentecostes, em Mâncio Lima, para a construção de uma escola. Tanto uma quanto a outra tem recursos de fonte 200 (convênios), como fonte 100 (recursos do próprio governo do Estado).

Além disso, recursos de emendas da senadora também já foram garantidos para a aquisição de instrumentos musicais, no valor de R$ 200 mil e ainda mais 300 mil para a realização da Copa Cristã.

Outros recursos já garantidos para a Educação são para a revitalização do Instituto Santa Juliana, em Sena Madureira, que aguarda somente o desmembramento do terreno no cartório, o que está sendo providenciado, além da aquisição de dois ônibus, um para Acrelândia e outro para Plácido de Castro.

Para a secretária Socorro Neri, a senadora Mailza Gomes tem sido uma parceira importante da Educação: “Ela tem alocado emendas para projetos importantes da política educacional do nosso estado e aproveitamos, ainda, para apresentar três propostas para o ano que vem”.

A senadora Mailza Gomes também se colocou à disposição da educação para a liberação de recursos. “Quero me colocar à disposição para contribuir mais com a educação e com as políticas que a secretaria está organizada para desenvolver em nosso estado”, frisou.