Dom Henrique Ruth conquista Seletiva e vai disputar o Brasileiro
O time do Dom Henrique Ruth venceu o Colégio Dom Pedro II por sets a 0 neste domingo, 8, no ginásio Jader Machado, em Cruzeiro do Sul, e conquistou a Seletiva de Vôlei, no masculino, promovida pela Federação Acreana do Desporto Escolar(FADE) para definir o representante do Acre no Campeonato Brasileiro Sub-18. A competição será disputada entre 24 de abril e 1º de maio, mas ainda …
Craques do Futuro é goleada pelo Botafogo na estreia do Brasileiro Sub-20
A equipe das Craques do Futuro foi goleada pelo Botafogo por 9 a 0 neste domingo, 8, no Tonicão, na estreia do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Thaynara, Bya, Coutinho, Mariana Piccolo, Luiza, Yasmim, Yasmim Menezes, Mariana Nascimento e Lorraine marcaram os gols das Gloriosas. 30 minutos Com 30 minutos do 1º tempo, o Botafogo, atual campeão Brasileiro da categoria, goleava as Craques do Futuro por …
Arena do Urubu vence o Santinha na 11ª Copinha Arasuper
A 7ª rodada da fase de classificação movimentou a 11ª Copinha Arasuper neste domingo, 8, no ginásio do Sesc, nas categorias Sub-10, 12 e 14.
No Sub-10, o time da escolinha Arena do Urubu venceu o Santinha por 6 a 4. Nos outros confrontos da categoria os resultados foram: Furacão do Norte B 2×0 Santa Cruz, Rei Artur 3×1 Sena Esporte e Furacão do Norte 7×1 Xavier Maia.
Resultados do Sub-12
Botafogo 8×3 Cruz Azul
Santinha 2×1 Conquista
Furacão do Norte 3×1 Sena Esporte
Flamenguinho 3×0 Escola Galvez
Sub-14
Santa Cruz 11×0 Santinha
Escolinha da Conquista 5×3 Flamenguinho
Cruz Azul 4×1 Amigos Solidários
Escola Galvez 7×0 Meninos de Ouro
Depois de duas temporadas, Erick Rodrigues deixa o Vasco
Depois de duas temporadas, a parceria entre o Vasco e Erick Rodrigues está encerrada. O treinador agradeceu os dirigentes vascaínos e, agora, avalia novas possibilidades para sequência do trabalho no futebol acreano.
“Entendo a minha passagem no futebol do Vasco como significativa. Colocamos a equipe em um torneio nacional após 23 anos e poderíamos ter avançado na Copa do Brasil. A derrota na semifinal do Estadual de 2025 foi uma grande injustiça”, declarou Erick Rodrigues.
Não encaixou
O Vasco iniciou a preparação para o Estadual de 2026 em dezembro com um elenco qualificado. Contudo, a equipe acabou não encaixando e lutou contra o rebaixamento no Estadual até a última rodada.
“Tivemos muitos problemas depois do início da competição. A derrota para o Rio Branco pesou e não conseguimos reagir”, avaliou o treinador.
