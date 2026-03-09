Craques do Futuro é goleada pelo Botafogo na estreia do Brasileiro Sub-20

A 7ª rodada da fase de classificação movimentou a 11ª Copinha Arasuper neste domingo, 8, no ginásio do Sesc, nas categorias Sub-10, 12 e 14.

No Sub-10, o time da escolinha Arena do Urubu venceu o Santinha por 6 a 4. Nos outros confrontos da categoria os resultados foram: Furacão do Norte B 2×0 Santa Cruz, Rei Artur 3×1 Sena Esporte e Furacão do Norte 7×1 Xavier Maia.

Resultados do Sub-12

Botafogo 8×3 Cruz Azul

Santinha 2×1 Conquista

Furacão do Norte 3×1 Sena Esporte

Flamenguinho 3×0 Escola Galvez

Sub-14

Santa Cruz 11×0 Santinha

Escolinha da Conquista 5×3 Flamenguinho

Cruz Azul 4×1 Amigos Solidários

Escola Galvez 7×0 Meninos de Ouro

O post Arena do Urubu vence o Santinha na 11ª Copinha Arasuper apareceu primeiro em PHD Esporte Clube.

Fonte: Conteúdo republicado de PHD ESPORTES - ESPORTES

Relacionado

Comentários