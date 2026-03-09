Dom Henrique Ruth conquista Seletiva e vai disputar o Brasileiro

O time do Dom Henrique Ruth venceu o Colégio Dom Pedro II por sets a 0 neste domingo, 8, no ginásio Jader Machado, em Cruzeiro do Sul, e conquistou a Seletiva de Vôlei, no masculino, promovida pela Federação Acreana do Desporto Escolar(FADE) para definir o representante do Acre no Campeonato Brasileiro Sub-18. A competição será disputada entre 24 de abril e 1º de maio, mas ainda não tem um local definido.

“Conseguimos realizar um excelente torneio. A política de realizar eventos no interior vai ser mantida pela FADE e vai garantir oportunidades para estudantes/atletas dos municípios”, disse o presidente da FADE, João Renato Jácome.

Dom Pedro II no feminino

Segundo João Renato Jácome, o time do Colégio Dom Pedro II, de Cruzeiro do Sul, será indicado pela FADE para representar o Estado no Brasileiro.

“Resolvemos realizar a Seletiva, mas no feminino tivemos a inscrição somente do time do Colégio Dom Pedro II. O vôlei de Cruzeiro do Sul será o Acre, nos dois naipes, no Campeonato Brasileiro Estudantil”, afirmou João Renato Jácome.

