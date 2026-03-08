Arena do Urubu vence o Santinha na 11ª Copinha Arasuper

Depois de duas temporadas, a parceria entre o Vasco e Erick Rodrigues está encerrada. O treinador agradeceu os dirigentes vascaínos e, agora, avalia novas possibilidades para sequência do trabalho no futebol acreano.

“Entendo a minha passagem no futebol do Vasco como significativa. Colocamos a equipe em um torneio nacional após 23 anos e poderíamos ter avançado na Copa do Brasil. A derrota na semifinal do Estadual de 2025 foi uma grande injustiça”, declarou Erick Rodrigues.

Não encaixou

O Vasco iniciou a preparação para o Estadual de 2026 em dezembro com um elenco qualificado. Contudo, a equipe acabou não encaixando e lutou contra o rebaixamento no Estadual até a última rodada.

“Tivemos muitos problemas depois do início da competição. A derrota para o Rio Branco pesou e não conseguimos reagir”, avaliou o treinador.

