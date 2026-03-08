Cotidiano
Arena do Urubu vence o Santinha na 11ª Copinha Arasuper
A 7ª rodada da fase de classificação movimentou a 11ª Copinha Arasuper neste domingo, 8, no ginásio do Sesc, nas categorias Sub-10, 12 e 14.
No Sub-10, o time da escolinha Arena do Urubu venceu o Santinha por 6 a 4. Nos outros confrontos da categoria os resultados foram: Furacão do Norte B 2×0 Santa Cruz, Rei Artur 3×1 Sena Esporte e Furacão do Norte 7×1 Xavier Maia.
Resultados do Sub-12
Botafogo 8×3 Cruz Azul
Santinha 2×1 Conquista
Furacão do Norte 3×1 Sena Esporte
Flamenguinho 3×0 Escola Galvez
Sub-14
Santa Cruz 11×0 Santinha
Escolinha da Conquista 5×3 Flamenguinho
Cruz Azul 4×1 Amigos Solidários
Escola Galvez 7×0 Meninos de Ouro
Depois de duas temporadas, Erick Rodrigues deixa o Vasco
Depois de duas temporadas, a parceria entre o Vasco e Erick Rodrigues está encerrada. O treinador agradeceu os dirigentes vascaínos e, agora, avalia novas possibilidades para sequência do trabalho no futebol acreano.
“Entendo a minha passagem no futebol do Vasco como significativa. Colocamos a equipe em um torneio nacional após 23 anos e poderíamos ter avançado na Copa do Brasil. A derrota na semifinal do Estadual de 2025 foi uma grande injustiça”, declarou Erick Rodrigues.
Não encaixou
O Vasco iniciou a preparação para o Estadual de 2026 em dezembro com um elenco qualificado. Contudo, a equipe acabou não encaixando e lutou contra o rebaixamento no Estadual até a última rodada.
“Tivemos muitos problemas depois do início da competição. A derrota para o Rio Branco pesou e não conseguimos reagir”, avaliou o treinador.
Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 60 milhões. Veja números
A Mega-Sena acumulou mais uma vez. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.981, sorteado na noite deste sábado (7/3), e o prêmio principal subiu para R$ 60 milhões.
O sorteio do concurso 2.981 da Mega-Sena realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF) teve os seguintes números: 15 — 22 — 27 — 32 — 50 — 58.
Em todo país, 41 apostas acertaram cinco dezenas e vão faturar prêmios equivalentes a R$ 61.085,40.
Quase 3 mil bilhetes acertaram a quadra e vão levar prêmios de R$ 1.379,77.
O próximo sorteio da Mega será realizado na terça-feira (10/3) no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas poderão ser feitas até as 20h em casas lotéricas ou pela internet.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Craques do Futuro enfrenta o Botafogo na estreia do Brasileiro Sub-20
A equipe das Craques do Futuro enfrenta o Botafogo neste domingo, 8, a partir das 16 horas, no Tonicão, no jogo de estreia no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Pela primeira vez o time acreano disputa um torneio em nível nacional.
Craques do Futuro
A técnica Neila Rosas espera uma boa estreia das Craques do Futuro. Contudo, a preocupação é pelo emocional das atletas contra um time de Série A do futebol brasileiro.
“Estrear contra o Botafogo é um peso a mais. Realizamos um período de preparação para a disputa do Brasileiro”, declarou Neila Rosas.
Trio acreano
Um trio acreano comanda Craques do Futuro e Botafogo. Josué França será o árbitro e vai ter como auxiliares José Costa e Roseane Amorim.
20 e 10
Os ingressos para Craques do Futuro e Botafogo custam R$ 20,00 a entrada inteira e R$ 10,00 a meia.
