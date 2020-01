Segundo as vítimas, dois indivíduos entraram no estabelecimento e, com uma arma de fogo em punho, anunciaram o roubo

ASCOM PMAC

Uma jovem e um garoto de 16 anos foram apreendidos por policiais militares do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), após cometerem roubo a um comércio no bairro Belo Jardim. A motocicleta e a arma utilizadas no crime foram apreendidas.

Segundo as vítimas, dois indivíduos entraram no estabelecimento e, com uma arma de fogo em punho, anunciaram o roubo e levaram celulares e outros pertences de, pelo menos, três pessoas. Em seguida, fugiram em uma moto preta, na direção da Cidade do Povo.

Os militares fizeram buscas e, a partir do localizador do celular de uma das vítimas, chegaram a uma residência no bairro indicado, momento em que suspeitos saíram em fuga. No local, a jovem foi detida e foram encontrados a escopeta calibre .28, a moto preta e alguns objetos das vítimas. Foi constatado ainda que o veículo possuía restrição de roubo e que a placa estava adulterada com fita isolante.

Ao continuar as buscas, o outro menor de idade foi avistado e saiu correndo pela via e pulando muros, até ser alcançado e detido pela equipe policial. Ele foi reconhecido por meio de um vídeo de câmera de segurança do estabelecimento comercial e também por uma das vítimas, além de ter confessado o crime.

Os dois adolescentes e todos os itens apreendidos foram encaminhados para a delegacia especializada, para que fossem tomadas as medidas cabíveis ao fato.

