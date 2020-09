Um vídeo publicado nas redes sociais durante este domingo, dia 6, mostra um veículo capotando ao acessar a rua Alexandre Esteves Filho, sentido ponte metálica. o incidente aconteceu por volta das 5 horas da madrugada.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar que foi acionada até o local, foi constatado que o motorista ainda se encontrava no local, em visível estado de embriagues e se recusou em fazer o teste do “bafômetro”, além de não querer entregar as chaves do veículo que ficou por cima da calçada.

Foi registrado que o motorista, M.C.S. que vai completar 27 anos na próxima quarta-feira, não portava documentos do veículo (CRLV) e nem habilitação (CNH). Sem saber dizer o próprio nome direito e onde morava, o mesmo se recusava e disse que somente iria até a delegacia na companhia do irmão que é agente civil.

Foi levantado que o motorista estava bebendo no posto de gasolina desativado na Avenida Santos Dumont. Diante da recusa, o mesmo foi algemado e conduzido à delegacia para registro dos fatos e encaminhado ao judiciário para procedimentos devidos.

