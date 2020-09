O governador Gladson Cameli gravou um vídeo nesta terça-feira (8) reafirmando seu apoio à pré-candidatura do deputado Gehlen Diniz (PP) à prefeitura de Sena Madureira.

O vídeo de 1 minuto e 21 segundos foi gravado no Palácio Rio Branco. O governador aparece ao lado de Gehlen, da ex-deputada estadual Toinha Vieira, vice na chapa majoritária, e da publicitária Charlene Lima, presidente do PTB, declarando apoio ao seu líder na Assembleia e destacando que “estaremos juntos no decorrer da campanha eleitoral. Quero que vocês saibam que terão o meu apoio e o meu compromisso para as eleições de 2020”.

Cameli ressalta ainda o apoio de Toinha e Charlene como duas pessoas que estão “fazendo uma nova política”.

Gehlen Diniz se consolida como o principal adversário do atual prefeito de Sena Madureira (MDB), pré-candidato à reeleição.

