Diretoria do Humaitá faz avaliação e deve fechar contratações

Os dirigentes do Humaitá devem se reunir na manhã desta sexta, 3, com a comissão técnica para avaliação das participações nas Copas Verde e do Brasil. O Tourão foi eliminado pelo Remo e Coritiba e o futebol apresentado ficou abaixo do esperado.

Fechar contratações

Após a avaliação, os dirigentes do Tourão devem voltar ao mercado e fechar contratações. A meta é qualificar o elenco para disputa do Estadual e o Campeonato Brasileiro da Série D.

Elenco volta ao trabalho

O elenco do Humaitá reapresenta-se na tarde desta sexta na UFAC e faz um treinamento visando o confronto contra o Andirá. A partida no domingo, 5, às 15 horas, no Florestão, marca abertura do Campeonato Estadual.

