Dia Mundial da Doença de Alzheimer: Especialista explica sintomas, diagnóstico e prevenção

Sem cura definida, conscientização sobre a patologia é crucial para identificação precoce e qualidade de vida.

O dia 21 de setembro marca o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. No Brasil, mais de 1,2 milhão de pessoas convivem com a doença, com cerca de 100 mil novos casos diagnosticados anualmente, segundo o Ministério da Saúde. A médica Aline Diniz, especialista em Clínica Médica e Geriatria do Centro Integrado de Saúde (CIS) da ITPAC | Afya Cruzeiro do Sul, explica o que é o Alzheimer, como identificar os primeiros sinais e as medidas que podem ajudar a retardar seu desenvolvimento.

“Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva, caracterizada pela deterioração cognitiva, perda de memória e alterações comportamentais que impactam as atividades diárias do paciente”, afirma Aline, que também é professora de Clínica Integrada na ITPAC | Afya Cruzeiro do Sul.

O sintoma mais marcante é a demência, que afeta raciocínio, julgamento e memória. “Pacientes frequentemente repetem perguntas, têm dificuldade para acompanhar conversas e realizar tarefas simples, como dirigir ou lembrar caminhos conhecidos”, explica.

O diagnóstico é baseado em entrevistas médicas, exames de imagem e sangue, além de avaliações neuropsicológicas detalhadas. Embora o diagnóstico definitivo seja feito apenas por biópsia do tecido cerebral, esta não é uma prática comum.

Aline ressalta que, apesar de a causa exata do Alzheimer ser desconhecida, fatores genéticos e outros como sedentarismo, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes mellitus e histórico familiar podem aumentar o risco. “O diagnóstico precoce é essencial para preservar as capacidades intelectuais e garantir uma melhor qualidade de vida para o paciente e seus cuidadores”, destaca a médica.

Pessoas com baixo nível de escolaridade também podem estar mais suscetíveis, já que atividades intelectuais mais complexas promovem maior estimulação cerebral. Ainda que não haja uma forma específica de prevenir o Alzheimer, alimentação e hábitos saudáveis como manter a mente ativa, ler, fazer exercícios mentais e físicos, além de evitar álcool e tabaco, podem ajudar a retardar a manifestação da doença.

A médica recomenda que, ao suspeitar de Alzheimer, as famílias procurem especialistas como psiquiatras, geriatras ou neurologistas. O tratamento combina medidas farmacológicas e não farmacológicas para retardar os sintomas e melhorar a qualidade de vida, focando na estabilização das funções cognitivas e comportamentais, além de minimizar os efeitos adversos.

