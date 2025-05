Comunhão e fé marcam encontro de ministros de louvor na Marcha Para Jesus

O governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis, ambos do Progressistas, participaram na tarde deste sábado, 10, da abertura da Marcha para Jesus 2025, tradicional evento religioso que reúne milhares de fiéis em Rio Branco (AC). A caminhada partiu da Rodovia AC-10, na região da Gameleira, e segue até o estacionamento do estádio Arena da Floresta, onde o cantor gospel Eli Soares realiza show de encerramento. Organizada pela Associação dos Ministros do Evangelho do Acre (Ameacre), com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Rio Branco, a marcha mobiliza igrejas evangélicas de diversas denominações em um ato público de fé, paz e união.

Na chegada ao evento, Gladson Cameli destacou a importância da presença do Estado em ações como essa e o papel transformador da fé nas comunidades. “Aonde as igrejas têm a capacidade e toda a fé em renovar a nossa fé e a nossa espiritualidade, mas em resgatar e restaurar a vida dessas pessoas. Quantos jovens? Eu me arrepio, porque isso mostra fé e uma energia positiva. Então, o governo tem que estar presente em eventos como esse, porque é um momento que nós refletimos de união, de paz e de tranquilidade para as pessoas do nosso mundo”, afirmou.

“Combate à violência, não às drogas. Nós precisamos construir pontes, nós precisamos criar oportunidades, nós precisamos renovar nossa fé e esperança. É isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu sonho, porque como eu também tenho um filho, imagina quantos pais têm filhos, quantas famílias aqui têm seus filhos que sonham por um dia melhor, mais justo”, acrescentou.

A vice-governadora Mailza Assis também reforçou o simbolismo do momento, destacando a união entre as igrejas e o propósito comum de promover o bem. “É um momento de encontro, onde decidimos que todas as igrejas estão aqui representadas e o propósito é um só, é anunciar o nome de Jesus, buscar a união, entregar o amor e a paz para todos nós. É uma demonstração de força com pessoas com os mesmos propósitos”, relatou.

A Marcha para Jesus percorre a Via Chico Mendes até a Arena da Floresta, onde fiéis participam de um grande culto e acompanham o show do cantor Eli Soares.

