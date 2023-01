Detran vai ofertar curso de Legislação de Trânsito a estudantes da rede pública

O governo do Estado vai ofertar, a partir de agora, o curso de Legislação de Trânsito aos estudantes do terceiro ano do ensino médio das escolas da rede pública. A iniciativa foi firmada entre o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) nesta quarta-feira, 25, durante assinatura de termo de cooperação.

A partir de agora se iniciam os levantamentos por parte da gestão das escolas da rede para identificar os estudantes com médias mais altas. Os selecionados terão o curso como um bônus pelo desempenho educacional, além de economizarem cerca de 40% do valor para obtenção da primeira carteira de habilitação, já que a formação é uma das etapas obrigatórias.

“Além do Programa CNH Social, hoje nós contribuímos com os jovens que estão no ensino médio. É um grande passo, apoiado pelo governador Gladson Cameli, que beneficia diretamente as famílias, quando gera economia de renda com essa oportunidade”, lembrou Taynara Martins, presidente do Detran.

O curso será realizado nas escolas e terá um examinador do quadro efetivo ministrando as disciplinas que integram a grade do curso, que tem carga horária de 45 horas, incluindo direção defensiva e primeiros socorros.

“O Novo Ensino Médio traz um itinerário formativo diferente. O Detran dá agora aos estudantes a oportunidade dessa formação para futuros condutores. É a garantia de um benefício direto para quem mais precisa”, destacou o titular da SEE, Aberson Carvalho.

