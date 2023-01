PGJ visita terreno onde será construída sede das Promotorias de Justiça de Xapuri

Nesta quarta-feira, 25, o procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento visitou o terreno onde será construída a sede das Promotorias de Justiça de Xapuri. A área fica localizada na Rodovia AC 485 que dá acesso à cidade, distante apenas cerca de 1 km da área central, facilitando o acesso da população aos serviços do Ministério Público do Acre no município.

Acompanharam a vistoria, o procurador-geral adjunto para Assuntos Jurídicos, Celso Jerônimo de Souza; o secretário-geral do MPAC, promotor de Justiça Glaucio Oshiro; o promotor de Justiça e coordenador do Gaeco, Bernardo Albano, além da equipe do Departamento de Arquitetura e Engenharia.

A edificação será executada em um terreno que mede aproximadamente 1600m2, afetado pelo Governo do Estado do Acre ao MPAC para fins de construção da sede ministerial.

O terreno anteriormente destinado para a elevação da obra, na avaliação da gestão atual não atendia aos requisitos de facilitação de acesso por parte da população local à unidade ministerial e tampouco as peculiaridades do novo projeto arquitetônico.

“Destaca-se que a nova sede ficará localizada na entrada da cidade, na principal via arterial de circulação, e contará com uma área disponível quase correspondente ao dobro daquela anteriormente alocada para a edificação do prédio”, ressaltou o procurador-geral.

O prédio terá área aproximada de 340,00m2 e contempla dois gabinetes, auditório, entre outros espaços, seguindo as normas de acessibilidade, além de uma estrutura de captação de água pluvial e placas solares, instrumentos esses que visam a sustentabilidade predial.

A nova sede do MPAC em Xapuri será financiada com recursos de emenda parlamentar do senador eleito Alan Rick, no valor de R$ 600 mil e haverá a contrapartida do Ministério Público para a execução completa do projeto.

O PGJ salientou que está muito satisfeito com os esforços expendidos pela Secretaria-Geral, pela Diretoria de Administração e o seu Departamento de Engenharia e Arquitetura, bem ainda pela Diretoria de Planejamento.

“O novo terreno e o novo projeto arquitetônico contemplam as necessidades do Ministério Público e da população local, que será, ao final, a grande beneficiada. Agradecemos também as parecerias com o Governo do Acre, que afetou o terreno, com o senador eleito Alan Rick, que dedicou uma importante emenda parlamentar a este projeto de fortalecimento do MP acreano e com o prefeito Bira Vasconcelos e vereadores do município de Xapuri. Até o final do ano a “Princesinha do Acre” contará com uma sede própria do Ministério Público, moderna e sustentável”, disse.

Texto: Kelly Souza

Foto: Tiago Teles

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários