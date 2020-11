Quem é proprietário de um veículo sabe que todos os anos é preciso pagar o que popularmente se conhece como documento obrigatório ou licenciamento anual. Para facilitar o pagamento, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) possibilita a quitação das taxas pelo cartão de crédito.

Para ter o carro licenciado, o proprietário deve pagar IPVA, a taxa de Licenciamento e o Seguro DPVAT. Circular com o documento vencido é uma infração de trânsito gravíssima, com penalidade de multa e retenção do veículo.

Ocorre que nem sempre o proprietário dispõe do recurso financeiro disponível na época em que precisa realizar esse pagamento. Por isso, atualmente é possível realizar o parcelamento dos débitos e também de multas de natureza média, grave e gravíssima, já que a existência delas se torna uma pendência para emitir o documento. “Esse serviço está previsto na legislação e funciona mais ou menos como um empréstimo. Nossa intenção é facilitar, para que em primeiro lugar a lei seja cumprida e todos andem com sua documentação regularizada”, afirma Luiz Fernando Maia, diretor-geral do Detran/AC. Como pagar Solicitar o serviço é bem mais simples do que se pensa. Para parcelar multas, o proprietário ou procurador deve comparecer a um dos postos de atendimento da empresa financeira Federal Invest, que é credenciada junto ao Detran/AC para realizar o serviço com os boletos atualizados das taxas. A empresa possuiu guichê de atendimento em seis locais: – Mercantil Compre Bem, localizado no bairro Vila Acre, de 8 às 17 horas; – Detran OCA – 2º piso; – Detran da Estação Experimental; – Detran da Avenida Ceará, de 7h30 às 13h30; – Hotel João Paulo, na Avenida Ceará, de 8 às 12 horas e de 14 as 17 horas; – Via Verde Shopping, de 12 às 20 horas. Para parcelar, é preciso de um cartão de crédito de qualquer bandeira. Vale ressaltar que, além do valor total da dívida, a empresa credenciada cobra juros pela realização do serviço. Para outras informações, entre contato com os números da empresa: (68) 9 9292-2905 e 9 8115-1342.

