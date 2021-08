Cursos gratuitos capacitarão mulheres em situação de vulnerabilidade

Por Luciano Nascimento

Cursos sobre empreendedorismo, educação financeira, marketing digital e beleza vão auxiliar mulheres em situação de vulnerabilidade social na geração de renda e oportunidades de negócio. As formações, gratuitas, serão oferecidas para 270 mil mulheres. São 10 mil vagas para cada estado do país e as inscrições estão abertas.

Para se inscrever, as interessadas devem acessar a página do projeto Qualifica Mulher para verificar as opções de capacitação disponíveis.

Serão atendidas, prioritariamente, mulheres que possuam renda mensal de até um salário mínimo e meio, estejam cursando ou tenham concluído o ensino fundamental ou médio ou não tenham escolaridade.

A iniciativa é uma parceria do Ministério da Mulher, da Família dos Direitos Humanos (MMFDH) com a Associação Aliança Empreendedora (AE). Os gestores públicos que desejarem levar o programa para o município devem entrar em contato pelo e-mail [email protected]

Qualifica Mulher

De acordo com o MMFDH, o projeto Qualifica Mulher tem a proposta de formar uma rede de parcerias com o poder público e instituições privadas. O intuito é fomentar ações de qualificação profissional, trabalho e empreendedorismo para geração de emprego e renda para as mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Os eixos de atuação do projeto contemplam o “Qualifica Capacita – qualificação e capacitação profissional”, “Qualifica Empreende – capacitação para o empreendedorismo” e “Qualifica Concretiza – caminho à empregabilidade e incentivo ao microcrédito para empreendedoras”.