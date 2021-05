Bandidos arrombam Banco do Brasil pelo teto em Rio Branco e roubam R$ 2 milhões

POR ITHAMAR SOUZA

Os criminosos renderam o tesoureiro, amarraram ele e, em seguida, enforcaram o homem até eles perder os sentidos

Três criminosos fortemente armados roubaram R$ 2 milhões de uma agência do Banco do Brasil, na tarde desta sexta-feira (30), na Via Chico Mendes, no bairro Triângulo, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o tesoureiro do banco estava com os malotes de dinheiro e ia abastecer os caixas eletrônicos para o final de semana. Ao passar por um corredor que não possui câmera de vigilância, ele foi surpreendido por dois bandidos armados com pistola e uma metralhadora e que usavam macacão azul, como se fossem funcionários da manutenção de ar-condicionado.

Os criminosos renderam o tesoureiro, amarraram ele e, em seguida, enforcaram o homem até eles perder os sentidos e desmaiar. Em seguida, os bandidos voltaram para o forro de onde eles saíram com ajuda de uma terceira pessoa, que já aguardava para ajudar na fuga. Ainda segundo a policia, os bandidos conseguiram roubar R$ 2 milhões da agência bancária.

O tesoureiro foi encontrado amarrado, após vigilantes estranharem a demora do homem e irem até o corredor conferir o que havia acontecido.

A Polícia Militar foi acionada, esteve no local e pegou as características dos criminosos, até que um dos bandidos tinha dreads no cabelo, e fez ronda na região, mas ninguém foi encontrado.

Ainda segundo a polícia, a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado iniciou na semana passada e terminou nesta quinta-feira (29), mas todas as linhas de investigação serão checadas.

A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal. O caso deverá ser investigado pela Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Decore).

