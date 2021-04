Ismael enfatizou o sucesso da parceria com o governo da Noruega e da Inglatera que encerra nesse fim de ano. Antecipou que os estados da região Norte vem discutido a construção de um novo consórcio da Amazônia com base no Acordo de Paris.

O secretário estadual de Meio Ambiente do Acre (Sema), Israel Milani falou da importância das parcerias do governo do Estado, com o Banco Mundial, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e o banco alemão KFW. Destacou que estes organismos internacionais têm contribuído com a liberação de recursos destinado as políticas de preservação ambiental e o fortalecimentos das atividades econômicas voltada ao sequestro de carbono e ao combate do desmatamento ilegal.

Observou que as instituições financeiras não têm só contribuído na área de controle ambiental e de fiscalização dos desmantamentos ilegais, em decorrência das novas ondas migratórias na região da Amazônia Ocidental, mas fez questão de citar um exemplo do Bid que ajuda no fomento dos centros integrados de meio ambiente no interior estado, no programa de agroindustrialização voltada a verticalização da agricultura famílias e no fomento das pequenas atividades econômicas desenvolvidas pelos pequenos produtores rurais. Esse novo modelo busca conciliar desenvolvimento regional e preservação ambiental, “mas sempre tendo como ponto de partida a valorização do seu humano e garantia de novas oportunidades que permita a segurança alimentar destas famílias comprometidas com a preservação ambiental”, observou.

Ismael enfatizou o sucesso da parceria com o governo da Noruega e da Inglatera que encerra nesse fim de ano. Antecipou que os estados da região Norte vem discutido a construção de um novo consórcio da Amazônia com base no Acordo de Paris. Apesar de algumas pendências do governo federal e atos regulatórios que permitam viabilizar esse grande projeto de sustentabilidade que contemplará todos os estados amazônicos. “Fomos o único estado da região Norte que registrou uma redução do desmatamento ilegal”, observou.

O Fundo Verde para o Clima tem a finalidade de mobilizar recursos em escala que resultem em investimentos que promovam o desenvolvimento por meio de baixa emissão de carbono, contribuindo assim para a redução do impacto no clima. Criado por quase 200 países, ele concentra recursos para que os países com áreas de florestas tropicais possam acess-los com objetivo de desenvolver projetos na área ambiental.

O secretário de Meio Ambiente do Acre acrescentou ainda que existe 25 plataformas hidrometeorológica instaladas nos principais cincos principais rios das bacias hidrográficas no estado. A parceria com Agência Nacional de Águas (ANA) vem garantindo a captação anual de R$700 a 800 mil, que são destinados a manutenção do sistema hidrológico que acompanha em tempo real o nível pluviométrico e metereológico nas cinco regionais. “Conseguimos prevê com antecedência de 78 horas, a chegada da enchente do Rio Yaco, o tempo foi fundamental para as equipes da Defesa Civil ajudar socorrer os ribeirinhos e a população de Sena Madureira”, revelou.

Contou a visita que fizeram recentemente, a cabeceira do Rio Acre até alcançar a aldeia dos Patos, depois de quase 14 horas subindo rio acima. Os dados gerados pela plataforma permite a emissão de alertas de chuvas e redução da lâmina d’água durante o período de verão, pois boletins do tempo e relatórios hidrometeorológicos são gerados diariamente, para que os técnicos da Sema possam antecipar os fenômenos naturais. Ambientalistas e pesquisadores podem acessar a plataforma da Sema, através do endereço eletrônico, http://sema.acre.gov.br/sala-de-situacao/ boletim-do-tempo/.

