Covid: 44% das pessoas que morreram no AC não possuíam comorbidades, diz Sesacre

O número de pessoas que morreram no Acre vítimas do coronavírus e sem comorbidades já chegou a marca dos 44% do total de óbitos, contra 56% com doenças pré-existentes.

O dado é da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), coletado até esta quinta-feira (1).

Em abril deste ano, o total de pessoas mortas sem comorbidades era de 41%.

Dos 1.741 óbitos já registrados, 58,2% são do público masculino e o restante (41,8%) do público feminino.