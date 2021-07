Acusado de matar mulher e padrasto a facadas passa por júri popular em Rio Branco

Após mais de um ano do crime, Willyan Cordeiro da Silva, acusado de matar a companheira Maria José Silva dos Santos, de 23 anos, é julgado pelo crime. O júri popular começou por volta das 8h30 desta sexta-feira (2) na 1ª Vara do Tribunal do Júri, em Rio Branco.

Maria José foi morta com 45 facadas, no bairro Conquista, em Rio Branco, em outubro de 2019.

Conforme a Justiça, durante o julgamento, o réu preferiu ficar em silêncio no interrogatório. Além dele, foram ouvidas cinco testemunhas de acusação e duas de defesa.

Silva responde pelo crime de homicídio, com as qualificadoras de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. O réu foi pronunciado em janeiro desse ano.

Sanidade mental

A defesa de Silva chegou a pedir um laudo médico para verificar a sanidade mental do acusado. No entanto, conforme o laudo, ele tinha consciência do crime e estava lúcido no dia que matou a namorada.

Ainda segundo o documento, o acusado é diagnosticado com epilepsia e encefalopatia, caracterizado como doença mental. “Ao tempo da ação, no entanto, o periciado apresentava-se em intervalo lúcido, ou seja, livre dos sintomas psicóticos.” Após o resultado do laudo, que descartou insanidade mental, Silva foi pronunciado a ir a júri popular.