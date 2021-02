O corpo da adolescente Raquel Melo de Lima, de 13 anos, foi encontrado, na manhã deste domingo (31), em uma cova rasa numa área de mata no Ramal do Pica-Pau, na região do bairro Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Raquel e a própria mãe voltavam para casa após participarem de um culto na noite de sexta-feira (29) e foram sequestradas por quatro bandidos que estavam em um carro. De acordo com a polícia, as duas foram levadas para uma casa abandonada no Ramal do Pica-Pau.

Durante a madrugada de sábado (30), os criminosos levaram a adolescente até uma área de mata e torturam a jovem. Ainda segundo a polícia, a jovem teria sido condenada à morte pelo tribunal do crime organizado, sob acusação de ser olheira de uma facção criminosa.

A mãe da adolescente foi liberada pelos bandidos e orientada a não procurar a polícia, pois os criminosos fizeram ameaças e disseram que conheciam toda família dela.

Na tarde deste sábado (30), várias diligências foram feitas pela polícia na área do Ramal do Pica-Pau, mas não conseguiram encontrar a adolescente. Já na manhã deste domingo (31), várias guarnições voltaram ao local e, com a ajuda de um cão farejador do Bope, os policiais conseguiram localizar o corpo da vítima em uma cova rasa.

A PM isolou a área para o trabalho da perícia criminal. O corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede.

O caso vai ser investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Comentários