Corpo de Bombeiros libera laudo e Tonicão pode receber torcedores

Rio Branco e Adesg disputam nesta sexta, 27, a partir das 15h30, no José de Melo, um jogo treino como parte da preparação visando à reta final da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026.

Rio Branco

O Rio Branco, vice-líder da primeira fase do Estadual com 12 pontos e classificado para semifinal, faz o último jogo no dia 7 de março, no Tonicão, contra o Humaitá.

Adesg

A Adesg ocupa a 5ª colocação somando 5 pontos e ainda fará dois jogos contra o Independência e o Santa Cruz. O Leão precisa vencer os dois jogos para poder ter chances de disputar a semifinal do campeonato.

Relacionado

Comentários