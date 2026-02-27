Cotidiano
Rio Branco e Adesg fazem jogo treino no José de Melo
Rio Branco e Adesg disputam nesta sexta, 27, a partir das 15h30, no José de Melo, um jogo treino como parte da preparação visando à reta final da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026.
O Rio Branco, vice-líder da primeira fase do Estadual com 12 pontos e classificado para semifinal, faz o último jogo no dia 7 de março, no Tonicão, contra o Humaitá.
A Adesg ocupa a 5ª colocação somando 5 pontos e ainda fará dois jogos contra o Independência e o Santa Cruz. O Leão precisa vencer os dois jogos para poder ter chances de disputar a semifinal do campeonato.
Corpo de Bombeiros libera laudo e Tonicão pode receber torcedores
O Corpo de Bombeiros liberou nesta sexta, 27, o laudo de prevenção contra incêndio e pânico e o estádio Antônio Aquino Lopes(Tonicão) está liberado para receber os torcedores nos jogos do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 e nos torneios nacionais.
“Esse é um longo trabalho e a parceria estabelecida com o Corpo de Bombeiros foi possível iniciar as adequações necessárias no Tonicão. Ainda existem melhorias para serem feitas, mas o estádio reúne as condições para receber os torcedores e essa é mais uma vitória importante do futebol acreano”, declarou o presidente da Federação de Futebol do Acre(FFAC), Adem Araújo.
Galvez x Vasco
Com laudos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Vigilância Sanitária e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia(CREA), a partida entre Galvez e Vasco neste sábado, 28, às 15 horas, será a primeira a ter a presença dos torcedores no Tonicão. O jogo é válido pela 6ª rodada da primeira fase do Estadual.
Representante do Acre na Supercopa Capital será indicado pela FFAC
A organização da 4ª Supercopa Capital resolveu mudar para 2026 o acesso à disputa da competição. Nas três primeiras edições as equipes eram convidadas, mas a partir desta temporada o representante será indicado pela federação do respectivo Estado.
O presidente da Federação de Futebol do Acre(FFAC), Adem Araújo, confirmou o Acre com direito a uma vaga e o representante será o campeão do Campeonato Estadual Sub-17.
“Os nossos representantes em competições nacionais são definidos por critério técnico e na Supercopa Capital não será diferente. A equipe campeã do Estadual vai representar o Estado”, declarou Adem Araújo.
Galvez representou
O Galvez representou o futebol acreano na Supercopa Capital em 2024 e 2025.
A competição na atual temporada será disputada entre 1º e 14 d e dezembro em Brasília, no Distrito Federal.
