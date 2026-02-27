Representante do Acre na Supercopa Capital será indicado pela FFAC

A organização da 4ª Supercopa Capital resolveu mudar para 2026 o acesso à disputa da competição. Nas três primeiras edições as equipes eram convidadas, mas a partir desta temporada o representante será indicado pela federação do respectivo Estado.

O presidente da Federação de Futebol do Acre(FFAC), Adem Araújo, confirmou o Acre com direito a uma vaga e o representante será o campeão do Campeonato Estadual Sub-17.

“Os nossos representantes em competições nacionais são definidos por critério técnico e na Supercopa Capital não será diferente. A equipe campeã do Estadual vai representar o Estado”, declarou Adem Araújo.

Galvez representou

O Galvez representou o futebol acreano na Supercopa Capital em 2024 e 2025.

A competição na atual temporada será disputada entre 1º e 14 d e dezembro em Brasília, no Distrito Federal.

