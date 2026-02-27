Corpo de Bombeiros libera laudo e Tonicão pode receber torcedores

O Corpo de Bombeiros liberou nesta sexta, 27, o laudo de prevenção contra incêndio e pânico e o estádio Antônio Aquino Lopes(Tonicão) está liberado para receber os torcedores nos jogos do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 e nos torneios nacionais.

“Esse é um longo trabalho e a parceria estabelecida com o Corpo de Bombeiros foi possível iniciar as adequações necessárias no Tonicão. Ainda existem melhorias para serem feitas, mas o estádio reúne as condições para receber os torcedores e essa é mais uma vitória importante do futebol acreano”, declarou o presidente da Federação de Futebol do Acre(FFAC), Adem Araújo.

Galvez x Vasco

Com laudos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Vigilância Sanitária e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia(CREA), a partida entre Galvez e Vasco neste sábado, 28, às 15 horas, será a primeira a ter a presença dos torcedores no Tonicão. O jogo é válido pela 6ª rodada da primeira fase do Estadual.

