Corpo de adolescente que se afogou ao tentar atravessar Rio Tarauacá a nado é achado por bombeiros

Amigos do rapaz relataram que estavam nadando no manancial quando resolveram atravessar. Foi então que ao chegarem do outro lado, eles perceberam que o adolescente tinha sumido.

O cadáver de João Pedro foi achado no fundo do leito do rio, segundo o comando do Corpo de Bombeiros. “Estava próximo do local onde sumiu. O rio tem bastante galhos, mas foi achado no fundo do leito mesmo”, explicou o Corpo de Bombeiros de Tarauacá, tenente Jailton Figueiredo.