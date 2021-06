PSL realinha lideranças para 2022 em visita de Vice-Presidente nacional do partido

Com Evandro Cordeiro

Nesta segunda-feira, dia 14 de junho, o Vice-Presidente nacional do PSL, Dr. Antônio Rueda, veio ao Acre acompanhado do Deputado Júnior Bozella do PSL-SP, para reagrupar o que promete ser o segundo maior partido do Acre. Entre os líderes estavam o Governador Gladson Cameli (PP), Senador Marcio Bittar-(MDB) e a chapa de Deputado federal que foi apresentada aos dirigentes: Rodrigo Pires, Coronel Ulysses, Eduardo Veloso, Lana Vaz, Fernando Lage, Adonidas e Pedro Valério. Rueda enfatizou a aliança do PSL que tem o maior tempo de TV e fundo partidário para construir um arco de partidos para reeleição de Gladson Cameli, desde que o vice seja indicado pelo PSL.

Muitas outras lideranças prestigiaram o evento, como Pedro Valério, que afirmou que “Com o grupo unido, agora temos um propósito e um objetivo”. Já o pré-candidato Rodrigo Pires em seu discurso disse que “Voltar para reconstruir uma casa, como convidado, é sinal de que deixei as portas abertas. Tivemos nossos desentendimentos, mas amadurecer faz parte do processo. O mais importante é eleger bons nomes que trabalhem pelo Acre”.